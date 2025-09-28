क्या आप जानते हैं? इस मुगल शहजादी के लिए विदेशों से आती थीं शराब की बोतलें!

मुगल साम्राज्य के इतिहास में कई नामचीन शहजादियों का ज़िक्र मिलता है, लेकिन उनमें से एक नाम अक्सर विवाद और चर्चाओं में रहा जो जहांआरा बेगम का था. वे मुगल बादशाह शाहजहां की बड़ी बेटी और औरंगज़ेब की बहन थीं. इतिहासकारों का मानना है कि जहांआरा शराब की बुरी लत से बहुत परेशान थीं और यही आदत उनकी पहचान का हिस्सा बन गई.