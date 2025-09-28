क्या आप जानते हैं? इस मुगल शहजादी के लिए विदेशों से आती थीं शराब की बोतलें!
Mughal: जहांआरा बेगम, शाहजहां की बेटी और औरंगज़ेब की बहन थीं. इतिहासकार बताते हैं कि वे शराब की लत से ग्रस्त थीं और उनके लिए विदेश से शराब मंगाई जाती थी. शक्तिशाली पदवी और दरबारी प्रभाव के बावजूद उनकी यह कमजोरी इतिहास में दर्ज हो गई.
Published: Sep 28, 2025, 01:13 PM IST | Updated: Sep 28, 2025, 01:13 PM IST
1/7
Mughal
1/7
मुगल साम्राज्य के इतिहास में कई नामचीन शहजादियों का ज़िक्र मिलता है, लेकिन उनमें से एक नाम अक्सर विवाद और चर्चाओं में रहा जो जहांआरा बेगम का था. वे मुगल बादशाह शाहजहां की बड़ी बेटी और औरंगज़ेब की बहन थीं. इतिहासकारों का मानना है कि जहांआरा शराब की बुरी लत से बहुत परेशान थीं और यही आदत उनकी पहचान का हिस्सा बन गई.
2/7
Mughal
2/7
जहांआरा बेगम का जन्म 1614 में हुआ था. शाहजहां और मुमताज़ महल की सबसे बड़ी संतान होने के कारण वे दरबार में हमेशा प्रभावशाली रहीं. शाहजहां ने उन्हें ‘पादशाह बेगम’ का दर्जा दिया था. इस पदवी के चलते वे दरबार के फैसलों और महल की राजनीति में अहम भूमिका निभाती थीं.