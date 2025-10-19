Zee Rajasthan
mobile app

क्या आप जानते हैं? मुगलों के शासन में लोग कैसे बनाते थे दिवाली, सच जान उड़ जाएंगे होश!

Mughal: मुगल काल में दिवाली सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता का प्रतीक थी. अकबर ने “जश्न-ए-चिरागा” मनाया, शाहजहां ने लाल किले में भव्य दीप जलाए और पटाखों की परंपरा भी इसी दौर में शुरू हुई. दिवाली ने दरबारों को भी रोशनी से भर दिया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 19, 2025, 01:27 PM IST | Updated: Oct 19, 2025, 01:27 PM IST
1/7

Mughal

Mughal1/7
दिवाली का त्योहार भारत की परंपरा और खुशियों का प्रतीक है. आज जब शहरों की गलियां बिजली की रोशनी से जगमगाती हैं, तो यह याद करना रोचक है कि सदियों पहले, जब बिजली नहीं थी, तब भी दीपों की जगमगाहट इस पर्व को विशेष बनाती थी. इतिहास बताता है कि दिवाली की यह चमक मुगल बादशाहों के महलों तक पहुंच चुकी थी. जिन शासकों को उनके इस्लामी अनुशासन के लिए जाना जाता था, वे भी इस त्योहार की रौनक से खुद को अलग नहीं रख सके थे.
2/7

Mughal

Mughal2/7
मुगल काल में दिवाली सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं रही, बल्कि यह दो संस्कृतियों के मेल का प्रतीक बन गई थी. सम्राट अकबर से लेकर मुहम्मद शाह रंगीला तक ने इसे अपनी शाही परंपरा का हिस्सा बनाया. मुगल दरबारों में इसे “जश्न-ए-चिरागा” यानी दीपों का उत्सव कहा जाता था.