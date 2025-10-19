क्या आप जानते हैं? मुगलों के शासन में लोग कैसे बनाते थे दिवाली, सच जान उड़ जाएंगे होश!

दिवाली का त्योहार भारत की परंपरा और खुशियों का प्रतीक है. आज जब शहरों की गलियां बिजली की रोशनी से जगमगाती हैं, तो यह याद करना रोचक है कि सदियों पहले, जब बिजली नहीं थी, तब भी दीपों की जगमगाहट इस पर्व को विशेष बनाती थी. इतिहास बताता है कि दिवाली की यह चमक मुगल बादशाहों के महलों तक पहुंच चुकी थी. जिन शासकों को उनके इस्लामी अनुशासन के लिए जाना जाता था, वे भी इस त्योहार की रौनक से खुद को अलग नहीं रख सके थे.