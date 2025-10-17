Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं? शराब के शौकीन मुगलों के लिए कहां से आती थी मदिरा!

Mughal: मुगल शासक बाबर से लेकर जहांगीर तक शराब के बड़े शौकीन थे. वे ईरान और मध्य एशिया से अंगूरों की मदिरा और अरक आयात करवाते थे. जहांगीर की आत्मकथा ‘तुजुक-ए-जहांगीरी’ में भी उनके शराब प्रेम का जिक्र मिलता है, जो मुगल दरबार की विलासिता का हिस्सा था.

Published: Oct 17, 2025, 02:12 PM IST | Updated: Oct 17, 2025, 02:12 PM IST
मुगल काल की सियासत और संस्कृति अक्सर राजमहलों, युद्धों और मनोरंजन से जुड़ी कहानियों से भरी पड़ी है. पर क्या आपने कभी सोचा है कि वे किस तरह शराब के सेवन और आयात से जुड़े रहे? मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबर से शुरू होकर जहांगीर और शाहजहां तक, मुगल शासक शराब के शौकीन थे.
रिपोर्ट में उल्लेख है कि मुगल बादशाहों को शराब की मांग को पूरा करने के लिए उसे ईरान (फारस) और मध्य एशिया के देशों से आयात किया जाता था. अंगूरों से बनी मदिरा और फारसी अरक (एक प्रकार की मदिरा) उनकी पसंदीदा शराबों में शामिल थी.