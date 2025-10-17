क्या आप जानते हैं? शराब के शौकीन मुगलों के लिए कहां से आती थी मदिरा!

मुगल काल की सियासत और संस्कृति अक्सर राजमहलों, युद्धों और मनोरंजन से जुड़ी कहानियों से भरी पड़ी है. पर क्या आपने कभी सोचा है कि वे किस तरह शराब के सेवन और आयात से जुड़े रहे? मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबर से शुरू होकर जहांगीर और शाहजहां तक, मुगल शासक शराब के शौकीन थे.