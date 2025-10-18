Zee Rajasthan
mobile app

क्या आप जानते हैं? कौन थीं नक्कटी रानी, जिन्होंने मुगलों की सेना के छुड़ा दिए थे छक्के!

Mughal: रानी कर्णावती, गढ़वाल की वीरांगना, ने मुगल सेना को अपनी बुद्धिमत्ता से हराया. पहाड़ियों में घेराबंदी कर दुश्मन को रसद से काट दिया. हार मानने पर सैनिकों की नाक कटवाई, जिससे उन्हें “नक्कटी रानी” कहा गया. उनका शासन साहस और रणनीति का प्रतीक बना.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 18, 2025, 12:57 PM IST | Updated: Oct 18, 2025, 12:57 PM IST
1/7

Mughal

Mughal1/7
उत्तराखंड के हिमालयी प्रदेश में स्थित पुराने गरुड़वाल राज्य के इतिहास में आज भी गूंजती है रानी कर्णावती की बड़ी ही अनोखी और निडर कहानी. इस महारानी ने उस समय अपनी बुद्धिमत्ता और युद्धनीति से उस साम्राज्य को हार का सामना कराना सीखाया, जिसे सबकी आंखों में अजेय माना जाता था.
2/7

Mughal

Mughal2/7
रानी कर्णावती अपने पति महितपति शाह की मृत्यु के बाद अपने कम आयु पुत्र के लिए रियासत की देख-रेख संभाली थीं. देखें तो, इस छोटे-से पहाड़ी राज्य को अमीर खनिज-स्रोतों के कारण मुगल सम्राट शाहजहां ने नजरंदाज नहीं किया था.