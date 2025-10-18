क्या आप जानते हैं? कौन थीं नक्कटी रानी, जिन्होंने मुगलों की सेना के छुड़ा दिए थे छक्के!

उत्तराखंड के हिमालयी प्रदेश में स्थित पुराने गरुड़वाल राज्य के इतिहास में आज भी गूंजती है रानी कर्णावती की बड़ी ही अनोखी और निडर कहानी. इस महारानी ने उस समय अपनी बुद्धिमत्ता और युद्धनीति से उस साम्राज्य को हार का सामना कराना सीखाया, जिसे सबकी आंखों में अजेय माना जाता था.