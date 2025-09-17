कनाडा की मदद से बना राजस्थान में यह पावरहाउस, भारत की है रीढ की हड्डी!
Rajasthan Quiz: राजस्थान का रावतभाटा परमाणु ऊर्जा घर भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1965 में कनाडा के सहयोग से हुई. इसमें 8 रिएक्टर हैं, जिनमें 6 PHWR इकाइयों से 1180 मेगावाट बिजली बनती है. 2 और 700 मेगावाट इकाइयां निर्माणाधीन हैं.
Published: Sep 17, 2025, 02:40 PM IST | Updated: Sep 17, 2025, 02:40 PM IST
1/7
राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना
1/7
राजस्थान का रावतभाटा देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाला एक प्रमुख परमाणु बिजली घर है. इसे राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (RAPPS) के नाम से जाना जाता है. यह संयंत्र राज्य के साथ-साथ देश के ऊर्जा तंत्र में भी बड़ी भूमिका निभाता है.
2/7
चित्तौड़गढ़
2/7
यह परमाणु बिजली घर चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा कस्बे में स्थित है. यहां से बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है, जो राजस्थान सहित आसपास के राज्यों की जरूरतें पूरी करता है.