कनाडा की मदद से बना राजस्थान में यह पावरहाउस, भारत की है रीढ की हड्डी!

Rajasthan Quiz: राजस्थान का रावतभाटा परमाणु ऊर्जा घर भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1965 में कनाडा के सहयोग से हुई. इसमें 8 रिएक्टर हैं, जिनमें 6 PHWR इकाइयों से 1180 मेगावाट बिजली बनती है. 2 और 700 मेगावाट इकाइयां निर्माणाधीन हैं.