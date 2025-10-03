क्या आप जानते हैं? भारत में खाई जाने वाली हाथा रोटी का मुगलों से क्या था संबंध!

इतिहासकार बताते हैं कि रुमाली रोटी का जन्म मुगलों की शाही रसोई में हुआ. उस दौर में शाही व्यंजनों में घी और तेल का अधिक इस्तेमाल होता था. ऐसे में रुमाली रोटी का उपयोग सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि खाने से अतिरिक्त तेल पोंछने के लिए भी किया जाता था. इसकी पतली और मुलायम बनावट के कारण इसे रूमाल की तरह मोड़ा जाता और इसीलिए इसका नाम रुमाली रोटी पड़ा.