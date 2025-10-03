क्या आप जानते हैं? भारत में खाई जाने वाली हाथा रोटी का मुगलों से क्या था संबंध!
Mughal: रुमाली रोटी वही है जो मुगल दौर में रुमाल की तरह तेल पोंछने के काम आती थी. पतली, मुलायम और कलात्मक रोटी धीरे-धीरे मुगलई दावतों का अहम हिस्सा बनी और आज भी भारतीय खाने की शान बनी हुई है. इसे हाथा रोटी के नाम से भी जाना जाता था.
Published: Oct 03, 2025
भारतीय थाली में कई ऐसे व्यंजन शामिल हैं, जिनकी जड़ें सीधे मुगलकाल से जुड़ी हैं. इनमें से सबसे खास है रुमाली रोटी, जिसे कभी हाथा रोटी भी कहा जाता था. यह सिर्फ खाने का हिस्सा नहीं, बल्कि मुगल दरबार की शाही संस्कृति और पाक-कलात्मक परंपरा का प्रतीक भी रही.
इतिहासकार बताते हैं कि रुमाली रोटी का जन्म मुगलों की शाही रसोई में हुआ. उस दौर में शाही व्यंजनों में घी और तेल का अधिक इस्तेमाल होता था. ऐसे में रुमाली रोटी का उपयोग सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि खाने से अतिरिक्त तेल पोंछने के लिए भी किया जाता था. इसकी पतली और मुलायम बनावट के कारण इसे रूमाल की तरह मोड़ा जाता और इसीलिए इसका नाम रुमाली रोटी पड़ा.