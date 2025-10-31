क्या आप जानते हैं? सबसे डरपोक मुगल बादशाह की मौत कैसी हुई!

दिल्ली के पुराने किले में स्थित शेर मंडल से मुगल बादशाह हुमायूं की मौत का किस्सा इतिहास के सबसे चौंकाने वाले हादसों में गिना जाता है. यह घटना 27 जनवरी 1556 को हुई थी, जब सम्राट अपने निजी पुस्तकालय से नीचे उतरते हुए अचानक फिसल पड़े. बताया जाता है कि अज़ान की आवाज़ सुनकर वे नमाज़ के लिए उठे थे और जल्दबाजी में सीढ़ियां उतरने लगे. इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर पड़े.