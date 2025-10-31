क्या आप जानते हैं? सबसे डरपोक मुगल बादशाह की मौत कैसी हुई!
Mughal: 27 जनवरी 1556 को मुगल बादशाह हुमायूं दिल्ली के पुराने किले स्थित शेर मंडल की सीढ़ियों से गिर पड़े. अज़ान सुनकर जल्दबाजी में उतरते समय संतुलन बिगड़ा, सिर पर चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई. इसी हादसे के बाद अकबर ने गद्दी संभाली.
दिल्ली के पुराने किले में स्थित शेर मंडल से मुगल बादशाह हुमायूं की मौत का किस्सा इतिहास के सबसे चौंकाने वाले हादसों में गिना जाता है. यह घटना 27 जनवरी 1556 को हुई थी, जब सम्राट अपने निजी पुस्तकालय से नीचे उतरते हुए अचानक फिसल पड़े. बताया जाता है कि अज़ान की आवाज़ सुनकर वे नमाज़ के लिए उठे थे और जल्दबाजी में सीढ़ियां उतरने लगे. इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर पड़े.
गिरने के बाद हुमायूं को गंभीर चोटें आईं. उनके सिर और गर्दन पर चोट इतनी गहरी थी कि वे होश में नहीं आ सके. कुछ ही समय में उनकी हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया. उस समय उनके साथ मौजूद दरबारी और सैनिकों ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर भी उन्हें बचा नहीं पाए.