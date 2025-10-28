Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां कहां पर हैं?

Rajasthan Quiz: सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया, की अस्थियां आज भी रहस्य बनी हुई हैं. माना जाता है कि 2005 में उनके अवशेष अफगानिस्तान से लाकर गाज़ियाबाद में रखे गए. यह स्थल आज वीरता और गर्व का प्रतीक माना जाता है.

Published: Oct 28, 2025, 01:11 PM IST | Updated: Oct 28, 2025, 01:11 PM IST
ऐसा कोई नहीं होगा जिसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथा न सुनी हो. वही पृथ्वीराज जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में परास्त किया था. भारत की मिट्टी के इस वीर सपूत ने न केवल दिल्ली और अजमेर की रक्षा की, बल्कि अपने साहस, पराक्रम और न्यायप्रियता से इतिहास में अमर हो गए.
पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था. बचपन से ही वे साहसी, बुद्धिमान और युद्धकला में निपुण थे. उनके दादा आंगनदेव ने जब उनकी युद्ध नीति और शौर्य देखा, तो उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया.