क्या आप जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां कहां पर हैं?

ऐसा कोई नहीं होगा जिसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथा न सुनी हो. वही पृथ्वीराज जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में परास्त किया था. भारत की मिट्टी के इस वीर सपूत ने न केवल दिल्ली और अजमेर की रक्षा की, बल्कि अपने साहस, पराक्रम और न्यायप्रियता से इतिहास में अमर हो गए.