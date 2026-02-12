क्या आप जानते हैं जयपुर का वो मंदिर जहां पुलिस देती है गंगाजल को सुरक्षा, 111 साल से एक बूंद भी नहीं हुआ है कम!
Govind Dev Ji Mandir: जयपुर के गोविन्द देव जी मंदिर के पीछे प्राचीन गंगा मंदिर है, जिसमें 111 साल से सोने के 10.812 किग्रा कलश में गंगाजल सुरक्षित है. हरिद्वार से लाया गया जल भक्तों को प्रसाद में दिया जाता है और इसकी देख-रेख देवस्थान विभाग करता है.
Published: Feb 12, 2026, 03:24 PM IST | Updated: Feb 12, 2026, 03:24 PM IST
Govind Dev Ji Mandir Jaipur
कम लोगों को पता होगा कि गोविन्द देव जी मंदिर के पीछे प्राचीन गंगा मंदिर है. जहां सोने के कलश में गंगाजल रखा हुआ है और इसकी सुरक्षा में पुलिस तैनात रहती है. चमत्कार ये है कि 111 साल बाद भी कलश से गंगाजल की एक बूंद भी कम नहीं हुई है.
Govind Dev Ji Mandir Jaipur
मंदिर में भक्तों को हरिद्वार से लाया गया गंगाजल प्रसाद में दिया जाता है. जो मंदिर में रखे सोने के कलश को छूकर दिया जाता है.सोने के कलश का वजन कुल 10 किलो 812 ग्राम है.यह मंदिर जयपुर राजघराने की संपत्ति है. इसकी देख-रेख अब राजस्थान देवस्थान विभाग करता है. देवस्थान विभाग की ओर से यहां पुलिस जवान तैनात किए गए हैं. जो तीन शिफ्ट में 24 घंटे तैनात रहते हैं.