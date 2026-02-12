Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं जयपुर का वो मंदिर जहां पुलिस देती है गंगाजल को सुरक्षा, 111 साल से एक बूंद भी नहीं हुआ है कम!

Govind Dev Ji Mandir: जयपुर के गोविन्द देव जी मंदिर के पीछे प्राचीन गंगा मंदिर है, जिसमें 111 साल से सोने के 10.812 किग्रा कलश में गंगाजल सुरक्षित है. हरिद्वार से लाया गया जल भक्तों को प्रसाद में दिया जाता है और इसकी देख-रेख देवस्थान विभाग करता है.

Published: Feb 12, 2026, 03:24 PM IST | Updated: Feb 12, 2026, 03:24 PM IST
कम लोगों को पता होगा कि गोविन्द देव जी मंदिर के पीछे प्राचीन गंगा मंदिर है. जहां सोने के कलश में गंगाजल रखा हुआ है और इसकी सुरक्षा में पुलिस तैनात रहती है. चमत्कार ये है कि 111 साल बाद भी कलश से गंगाजल की एक बूंद भी कम नहीं हुई है.
मंदिर में भक्तों को हरिद्वार से लाया गया गंगाजल प्रसाद में दिया जाता है. जो मंदिर में रखे सोने के कलश को छूकर दिया जाता है.सोने के कलश का वजन कुल 10 किलो 812 ग्राम है.यह मंदिर जयपुर राजघराने की संपत्ति है. इसकी देख-रेख अब राजस्थान देवस्थान विभाग करता है. देवस्थान विभाग की ओर से यहां पुलिस जवान तैनात किए गए हैं. जो तीन शिफ्ट में 24 घंटे तैनात रहते हैं.