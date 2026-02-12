क्या आप जानते हैं जयपुर का वो मंदिर जहां पुलिस देती है गंगाजल को सुरक्षा, 111 साल से एक बूंद भी नहीं हुआ है कम!

मंदिर में भक्तों को हरिद्वार से लाया गया गंगाजल प्रसाद में दिया जाता है. जो मंदिर में रखे सोने के कलश को छूकर दिया जाता है.सोने के कलश का वजन कुल 10 किलो 812 ग्राम है.यह मंदिर जयपुर राजघराने की संपत्ति है. इसकी देख-रेख अब राजस्थान देवस्थान विभाग करता है. देवस्थान विभाग की ओर से यहां पुलिस जवान तैनात किए गए हैं. जो तीन शिफ्ट में 24 घंटे तैनात रहते हैं.