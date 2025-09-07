बाबर से लेकर औरंगजेब तक किस मुगल की कितनी रानियां थीं? हैरान कर देगा सच!
Mughal: मुगल बादशाहों की जिंदगी सिर्फ ताजमहल या फतहपुर सीकरी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी शादियां भी चर्चा में रहीं. बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक कई पत्नियां रहीं. कुछ प्रेम से, कुछ राजनीति के लिए. हर शाही विवाह में सत्ता और रणनीति छिपी थी.
Published: Sep 07, 2025, 01:53 PM IST | Updated: Sep 07, 2025, 01:53 PM IST
मुगलों की रानियां
इतिहास में मुगल शासकों की निजी जिंदगी उतनी ही साहसिक और रोचक रही है जितनी उनकी लड़ाइयां और स्थापत्य कला. इन बादशाहों ने अक्सर एक से अधिक शादियां कीं—कुछ राजनीतिक गठबंधनों के लिए, कुछ व्यक्तिगत कारणों से. आइए, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के बारे में बात करते हैं.
बाबर (1526–1530)
मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने लगभग आठ शादियां कीं और नौ बेटे तथा नौ बेटियां थीं उनकी रानियों में आयशा सुल्तान बेगम, जैनब सुल्तान बेगम, माहम बेगम, मसूमा सुल्तान बेगम, बीबी मुबारिका, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, गुलनार, और नरगुल शामिल थीं.