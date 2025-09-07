Zee Rajasthan
mobile app

बाबर से लेकर औरंगजेब तक किस मुगल की कितनी रानियां थीं? हैरान कर देगा सच!

Mughal: मुगल बादशाहों की जिंदगी सिर्फ ताजमहल या फतहपुर सीकरी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी शादियां भी चर्चा में रहीं. बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक कई पत्नियां रहीं. कुछ प्रेम से, कुछ राजनीति के लिए. हर शाही विवाह में सत्ता और रणनीति छिपी थी.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 07, 2025, 01:53 PM IST | Updated: Sep 07, 2025, 01:53 PM IST
1/9

मुगलों की रानियां

मुगलों की रानियां1/9
इतिहास में मुगल शासकों की निजी जिंदगी उतनी ही साहसिक और रोचक रही है जितनी उनकी लड़ाइयां और स्थापत्य कला. इन बादशाहों ने अक्सर एक से अधिक शादियां कीं—कुछ राजनीतिक गठबंधनों के लिए, कुछ व्यक्तिगत कारणों से. आइए, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के बारे में बात करते हैं.
2/9

बाबर (1526–1530)

बाबर (1526–1530)2/9
मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने लगभग आठ शादियां कीं और नौ बेटे तथा नौ बेटियां थीं उनकी रानियों में आयशा सुल्तान बेगम, जैनब सुल्तान बेगम, माहम बेगम, मसूमा सुल्तान बेगम, बीबी मुबारिका, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, गुलनार, और नरगुल शामिल थीं.