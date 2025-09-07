बाबर से लेकर औरंगजेब तक किस मुगल की कितनी रानियां थीं? हैरान कर देगा सच!

इतिहास में मुगल शासकों की निजी जिंदगी उतनी ही साहसिक और रोचक रही है जितनी उनकी लड़ाइयां और स्थापत्य कला. इन बादशाहों ने अक्सर एक से अधिक शादियां कीं—कुछ राजनीतिक गठबंधनों के लिए, कुछ व्यक्तिगत कारणों से. आइए, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के बारे में बात करते हैं.