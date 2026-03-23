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चौमूं इलाके में अचानक मौसम का मिजाज बदलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है.बेमौसम बारिश के चलते खेतों में खड़ी और पकी हुई फसलों के खराब होने की आशंका जताई जा रही है.अल सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनजीवन भी प्रभावित हुआ है.लगातार हो रही हल्की बारिश और चल रही ठंडी हवाओं के कारण एक बार फिर ठंड का अहसास होने लगा है.मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. किसानों का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला लंबे समय तक जारी रहा तो सरसों, गेहूं और सब्जी फसलों को नुकसान हो सकता है.