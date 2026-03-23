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राजस्थान में आफत बनी बारिश, चौमूं से सीकर तक किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, 31 मार्च तक अलर्ट जारी

Rajasthan News: राजस्थान के चौमूं और सीकर क्षेत्र में बेमौसम बारिश से गेहूं और सरसों की फसलों को भारी नुकसान की आशंका है.मौसम विभाग ने 28-31 मार्च के दौरान एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 23, 2026, 04:18 PM IST | Updated:Mar 23, 2026, 04:31 PM IST
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राजस्थान में बदले मौसम के मिजाज ने आमजन को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन अन्नदाता के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर दी हैं. चौमूं, खाटूश्यामजी और रींगस सहित शेखावाटी के बड़े हिस्से में सोमवार सुबह से ही रुक-रुक कर हो रही रिमझिम बारिश और सर्द हवाओं ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है.
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चौमूं इलाके में अचानक मौसम का मिजाज बदलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है.बेमौसम बारिश के चलते खेतों में खड़ी और पकी हुई फसलों के खराब होने की आशंका जताई जा रही है.अल सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनजीवन भी प्रभावित हुआ है.लगातार हो रही हल्की बारिश और चल रही ठंडी हवाओं के कारण एक बार फिर ठंड का अहसास होने लगा है.मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. किसानों का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला लंबे समय तक जारी रहा तो सरसों, गेहूं और सब्जी फसलों को नुकसान हो सकता है.