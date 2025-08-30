Zee Rajasthan
mobile app

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के 38 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, बंद रहेंगे इन 4 जिलों के स्कूल

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में बीते कुछ दिनों से मौसम रौद्र रूप दिखा रहा है. ताबड़तोड़ बारिश के चलते सड़कें-गलियां-कूचे सब जलमग्न हो चुके हैं. गांवों में हालात तो बहुत दयनीय हैं तो वहीं, शहरों में भी जलभराव से लोगों का जीना दूभर हो चुका है.  
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 30, 2025, 07:36 IST | Updated: Aug 30, 2025, 07:36 IST
1/7

rajasthan schools closed

rajasthan schools closed1/7
Rajasthan Weather Today: राजस्थान में फिर से मानसून के एक्टिव हो जाने से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि आज प्रदेश के 38 जिलों में बारिश हो सकती है. इनमें से 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम के रौद्र रूप के चलते आज शनिवार 30 अगस्त को को 4 जिलों में एहतियातन स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है. उदयपुर में भी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है.
2/7

rajasthan schools closed

rajasthan schools closed2/7
इससे पहले शुक्रवार को भी राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई. राजधानी जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, ब्यावर, झुंझुनूं, दौसा, अजमेर, सीकर, राजसमंद और कोटा समेत कई जगहों पर मूसलाधार बारिश दर्ज की गई।. जयपुर में तो एक घंटे तक लगातार तेज बारिश होती रही, जिससे शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गईं और यातायात प्रभावित हुआ. ग्रामीण इलाकों में भी खेत-खलिहान पानी से भर गए, जिससे किसानों के लिए यह बारिश राहत और चुनौती दोनों लेकर आई है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भी राज्यभर में बरसात का दौर जारी रहने की संभावना जताई है.