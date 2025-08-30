Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के 38 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, बंद रहेंगे इन 4 जिलों के स्कूल

इससे पहले शुक्रवार को भी राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई. राजधानी जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, ब्यावर, झुंझुनूं, दौसा, अजमेर, सीकर, राजसमंद और कोटा समेत कई जगहों पर मूसलाधार बारिश दर्ज की गई।. जयपुर में तो एक घंटे तक लगातार तेज बारिश होती रही, जिससे शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गईं और यातायात प्रभावित हुआ. ग्रामीण इलाकों में भी खेत-खलिहान पानी से भर गए, जिससे किसानों के लिए यह बारिश राहत और चुनौती दोनों लेकर आई है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भी राज्यभर में बरसात का दौर जारी रहने की संभावना जताई है.