राजस्थान में यहां पानी के बीच में विराजमान हैं माता रानी! चारों ओर होती है सिंघाड़े, कमल और मतीरे की खेती

Published: Nov 18, 2025, 04:17 PM IST | Updated: Nov 18, 2025, 04:17 PM IST
1/6
Jaldevi Mata Ji Temple
1/6
राजसमंद के रेलमगरा उपखंड की सांसेरा पंचायत के पास स्थित है प्रसिद्ध जलदेवी माता जी का मंदिर है.बता दें कि तालाब के बीचो-बीच मंदिर बने होने से इसे जलदेवी माताजी के मंदिर के नाम से जाना जाता है.
2/6
Jaldevi Mata Ji Temple
2/6
जानकारी के अनुसार, 200 सालों से अधिक प्राचीन मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां माता जी के एक साथ दो मंदिर है, जिसमें से एक मंदिर वर्ष में दो बार जल स्नान करता है. इस तालाब में लगातार पानी भरे रहने से इसके पेटे में पिछले कई सालों से सिंघाड़े की खेती होती है, जो संभाग भर में बिक्री के लिए पहुंच जाते हैं.