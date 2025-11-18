Zee Rajasthan
राजस्थान में यहां पानी के बीच में विराजमान हैं माता रानी! चारों ओर होती है सिंघाड़े, कमल और मतीरे की खेती

आज हम आपको राजस्थान के माता रानी के उस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर माता के पानी के बीचों-बीच दरबार लगाया. ये मंदिर इतना खास है कि इसके चारों ओर सिंघाड़े, कमल  और मतीरे की खेती होती है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Devendra sharma
Published: Nov 18, 2025, 04:17 PM IST | Updated: Nov 18, 2025, 04:17 PM IST
Jaldevi Mata Ji Temple

राजसमंद के रेलमगरा उपखंड की सांसेरा पंचायत के पास स्थित है प्रसिद्ध जलदेवी माता जी का मंदिर है.बता दें कि तालाब के बीचो-बीच मंदिर बने होने से इसे जलदेवी माताजी के मंदिर के नाम से जाना जाता है.
Jaldevi Mata Ji Temple

जानकारी के अनुसार, 200 सालों से अधिक प्राचीन मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां माता जी के एक साथ दो मंदिर है, जिसमें से एक मंदिर वर्ष में दो बार जल स्नान करता है. इस तालाब में लगातार पानी भरे रहने से इसके पेटे में पिछले कई सालों से सिंघाड़े की खेती होती है, जो संभाग भर में बिक्री के लिए पहुंच जाते हैं.