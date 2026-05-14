/89 हजार करोड़ की रामजल सेतु परियोजना पर आया बड़ा अपडेट, इन 17 जिलों को होगा फायदा!

Published: May 14, 2026, 07:30 PM | Updated: May 14, 2026, 07:30 PM

Ramjal Setu Link Project: राजस्थान की रामजल सेतु लिंक परियोजना को लेकर केंद्र सरकार से वित्तीय मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया का काम तेजी किया जा रहा है. इसको लेकर केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने परियोजना के लिए पीआईबी नोट तैयार कर लिया है.

