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89 हजार करोड़ की रामजल सेतु परियोजना पर आया बड़ा अपडेट, इन 17 जिलों को होगा फायदा!

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 14, 2026, 07:30 PM|Updated: May 14, 2026, 07:30 PM

Ramjal Setu Link Project: राजस्थान की रामजल सेतु लिंक परियोजना को लेकर केंद्र सरकार से वित्तीय मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया का काम तेजी किया जा रहा है. इसको लेकर केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने परियोजना के लिए पीआईबी नोट तैयार कर लिया है.  
 

Ramjal Setu Link Project1/7
कहा जा रहा है कि रामजल सेतु लिंक परियोजना का ये प्रस्ताव जल्द ही केंद्र सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में पेश हो सकता है. 89 हजार करोड़ रुपये की परियोजना को लेकर प्रदेश सरकार केंद्र से 90 फीसदी फंडिंग की मांग कर रही है.
Ramjal Setu Link Project2/7
रामजल सेतु लिंक परियोजना को पीकेसी-ईआरसीपी भी कहा जा रहा है. कहा जा रहा है कि इस परियोजना को ल मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की केन-बेतवा लिंक परियोजना की तर्ज पर विकसित किया जा सकता है.
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ऐसे में इसी मॉडल के आधार पर केंद्र सरकार परियोजना की अधिकांश लागत करने की तैयारी कर रही है.यह योजना राजस्थान और मध्यप्रदेश को जोड़ने वाले नदी जोड़ो अभियान का एक हिस्सा है.
Ramjal Setu Link Project4/7
इस परियोजना से पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक जरूरतों के लिए पानी मिल सकता है, जिसका काम तीन चरणों में पूरा हो सकता है.
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पहले चरण का लगभग 17 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध का काम पूरा हो गया है जबकि चंबल नदी पर चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण काम चल रहा है.
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पहले चरण में पूर्ववर्ती सरकार के वक्त करीब 10 हजार करोड़ रुपये के वर्क ऑर्डर हुए थे. वहीं, दूसरे चरण में 16 हजार करोड़ रुपये का बजट बनाया गया था. ऐसे में केंद्र से फंडिंग मिलते ही परियोजना काम तेजी से हो सकता है.
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रामजल सेतु लिंक परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों को फायदा मिलेगा, जिसमें टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा बूंदी, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, अजमेर, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर और डीग शामिल है.
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