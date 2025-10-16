सोशल मीडिया चलाते हुए जयपुर की नेहा यादव ने मारी बाजी, RAS ऑफिसर बन रचा इतिहास
RAS Neha Yadav: जयपुर की नेहा यादव ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा में 376वीं रैंक हासिल की. उन्होंने सेल्फ-स्टडी और टेस्ट सीरीज़ के जरिए सफलता पाई. सोशल मीडिया एक्टिव रहते हुए भी नेहा ने अनुशासन और मेहनत से यह उपलब्धि हासिल की.
Published: Oct 16, 2025, 07:17 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 07:17 PM IST
जयपुर की नेहा यादव ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा में 376वीं रैंक हासिल की है. यह उनकी दूसरे प्रयास में मिली सफलता है. इससे पहले 2021 में नेहा मेंस परीक्षा में सफल नहीं हो पाई थीं. खास बात यह है कि नेहा ने कभी भी कोचिंग नहीं ली और पूरी तैयारी सेल्फ-स्टडी के माध्यम से की.
नेहा यादव साल 2017 में जयपुर के महारानी कॉलेज की छात्रसंघ अध्यक्ष भी रह चुकी हैं. उन्होंने बताया कि उनका प्रारंभिक उद्देश्य सामाजिक कार्यों से जुड़ना था. 12वीं पास करने के बाद वे छात्र राजनीति में सक्रिय हो गई थीं. उनकी बड़ी बहन अंजलि यादव भी 2015 में राजस्थान विश्वविद्यालय में संयुक्त सचिव रह चुकी हैं.