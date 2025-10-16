सोशल मीडिया चलाते हुए जयपुर की नेहा यादव ने मारी बाजी, RAS ऑफिसर बन रचा इतिहास

जयपुर की नेहा यादव ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा में 376वीं रैंक हासिल की है. यह उनकी दूसरे प्रयास में मिली सफलता है. इससे पहले 2021 में नेहा मेंस परीक्षा में सफल नहीं हो पाई थीं. खास बात यह है कि नेहा ने कभी भी कोचिंग नहीं ली और पूरी तैयारी सेल्फ-स्टडी के माध्यम से की.