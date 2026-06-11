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राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने शुरू हो रहा है डीजल उत्पादन, जानिए आपको क्या होगा फायदा?

Edited bySandhya YadavReported byKashi Ram
Published: Jun 11, 2026, 06:55 AM|Updated: Jun 11, 2026, 06:55 AM

Rajasthan diesel production: राजस्थान रिफाइनरी से इसी माह डीजल उत्पादन शुरू होने जा रहा है. राज्य सरकार रिफाइनरी के उत्पादों का अधिकतम उपयोग राजस्थान में ही सुनिश्चित करेगी. इससे निवेश, रोजगार, राजस्व और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है.
 

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Rajasthan diesel production: राजस्थान सरकार ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी से बनने वाले पेट्रोलियम उत्पादों का अधिकतम उपयोग राज्य के भीतर सुनिश्चित करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि रिफाइनरी से तैयार होने वाले डीजल, एलपीजी, पेट्रोल और अन्य उत्पादों के राज्य में ही व्यापक विपणन की व्यवस्था विकसित की जाएगी. इससे राजस्थान में निवेश, रोजगार और राजस्व बढ़ाने के नए अवसर पैदा होंगे. उन्होंने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित विभागों और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
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बैठक में जानकारी दी गई कि राजस्थान रिफाइनरी में कच्चे तेल के परिष्करण के बाद डीजल का उत्पादन इसी माह से शुरू होने जा रहा है. मुख्य सचिव ने बताया कि यह राज्य की प्रतिष्ठित परियोजनाओं में शामिल है, जिसमें राजस्थान सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है. रिफाइनरी के संचालन के शुरुआती चरण में सबसे पहले डीजल और एलपीजी का उत्पादन किया जाएगा. पूरी क्षमता से कार्य शुरू होने पर यहां से सालाना 4 मिलियन मैट्रिक टन डीजल का उत्पादन किया जाएगा.
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रिफाइनरी से तैयार होने वाले उत्पादों के राज्य में प्रभावी विपणन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं. इस समिति में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के निदेशक विपणन अमित गर्ग सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा. समिति का उद्देश्य रिफाइनरी उत्पादों के लिए राज्य में अधिक से अधिक बाजार उपलब्ध कराना होगा.
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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री भजनलाल शर्मा की नियमित मॉनिटरिंग और प्रयासों के चलते राजस्थान रिफाइनरी में उत्पादन शुरू होने जा रहा है. यह परियोजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के साथ विकास के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगी. उन्होंने बताया कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम राज्य में नए आउटलेट खोलकर रिफाइनरी उत्पादों का विपणन कर सकेगा. साथ ही स्टेट मोटर गैराज, राजस्थान रोडवेज, परिवहन विभाग, पुलिस, कारागार विभाग और राजस्थान पर्यटन विभाग के होटलों में भी आउटलेट शुरू करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है.
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बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में मोटर गैराज के पीओएल वितरण केंद्र पहले से मौजूद हैं. इसके अलावा अन्य जिलों के जिला कलक्टर पूल में भी पीओएल आउटलेट स्थापित करने की संभावनाओं का आकलन किया जाएगा. इसके साथ ही हिन्दुस्तान पेट्रोलियम द्वारा राज्य में करीब 300 पीओएल वितरण केंद्र खोलने और संचालित करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि डीएलसी दरों पर भूमि उपलब्ध कराने संबंधी निर्णय लिया जा सके.
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अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने बताया कि रिफाइनरी के पूर्ण क्षमता से संचालन के बाद सालाना 4 मिलियन टन डीजल, एक मिलियन टन पेट्रोल और एक मिलियन टन पॉलीप्रोपलिन का उत्पादन होगा. इसके अलावा एलएलडीपीई, एचडीपीई, ब्यूटाडाइन, बेन्जीन, टोल्यूइन और सल्फर जैसे अन्य उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इन उत्पादों के लिए राज्य में बाजार विकसित करने हेतु विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा. साथ ही सामान्य प्रशासन, रोडवेज, गृह, जेल, होमगार्ड और राजस्थान पर्यटन विभाग को भी संभावित आउटलेट्स की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं.
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अधिकारियों के अनुसार, कच्चे तेल के प्रसंस्करण से तैयार होने वाले पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और अन्य उत्पादों के जरिए राजस्थान में रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे. साथ ही औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी.
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