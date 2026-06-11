/राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने शुरू हो रहा है डीजल उत्पादन, जानिए आपको क्या होगा फायदा?

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Rajasthan diesel production Rajasthan diesel production: राजस्थान सरकार ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी से बनने वाले पेट्रोलियम उत्पादों का अधिकतम उपयोग राज्य के भीतर सुनिश्चित करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि रिफाइनरी से तैयार होने वाले डीजल, एलपीजी, पेट्रोल और अन्य उत्पादों के राज्य में ही व्यापक विपणन की व्यवस्था विकसित की जाएगी. इससे राजस्थान में निवेश, रोजगार और राजस्व बढ़ाने के नए अवसर पैदा होंगे. उन्होंने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित विभागों और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.