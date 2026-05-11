/सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

Published: May 11, 2026, 02:15 PM | Updated: May 11, 2026, 02:15 PM

Rajasthan News: राजस्थान में RIICO की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तहत 5500 से अधिक औद्योगिक और लॉजिस्टिक भूखंडों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है, जिसकी आखिरी तारीख 14 मई 2026 है और 19 मई को ई-लॉटरी से भूखंडों का आवंटन किया जाएगा.

