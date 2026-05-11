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सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 11, 2026, 02:15 PM|Updated: May 11, 2026, 02:15 PM

Rajasthan News: राजस्थान में RIICO की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तहत 5500 से अधिक औद्योगिक और लॉजिस्टिक भूखंडों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है, जिसकी आखिरी तारीख 14 मई 2026 है और 19 मई को ई-लॉटरी से भूखंडों का आवंटन किया जाएगा. 
 

RIICO Direct Allotment Scheme1/6
राजस्थान में उद्योग स्थापित करने की योजना बना रहे निवेशकों को रीको एक बेहतरीन मौका दे रहा है. रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के 10वें चरण में 5500 से ज्यादा औद्योगिक और लॉजिस्टिक भूखंडों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है.
RIICO Direct Allotment Scheme2/6
इस आवदेन की आखिरी तारीख 14 मई 2026 है. वहीं, 19 मई को ई-लॉटरी के जरिए भूखंडों का आवंटन किया जाएगा. इसके चलते निवेशकों के पास आवेदन के लिए कम वक्त बचा हुआ है.
RIICO Direct Allotment Scheme3/6
रीको की इस योजना के तहत औद्योगिक विकास को गति और नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा. योजना के तहत छोटे, मध्यम और बड़े सभी उद्यमियों को समान अवसर मौके दिए जा रहे हैं.
RIICO Direct Allotment Scheme4/6
इस योजना के तहत राजस्थान के 103 औद्योगिक इलाकों में भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, अजमेर, कोटा और बीकानेर औद्योगिक शहर शामिल हैं.
RIICO Direct Allotment Scheme5/6
भूखंड आवंटन के लिए आवेदन के साथ ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) जमा कराना आवश्यक है. अगर किसी भूखंड के लिए केवल एक आवेदन मिलता है तो उसे सीधे आवंटित कर दिया जाएगा. वहीं, एक से ज्यादा आवेदन आने पर ई-लॉटरी के प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा.
RIICO Direct Allotment Scheme6/6
इस योजना में निवेशकों को बड़ी राहत दी गई है. पहले आवेदन से 15 दिन पहले प्रदेश सरकार के साथ एमओयू करना जरूरी था लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है, जिसके तहत आखिरी तारीख तक एमओयू किया जा सकता है.
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