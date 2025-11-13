राजस्थान की वो कुप्रथा, जिसमें सुहागरात पर महिलाओं का होता है ये टेस्ट!

Published: Nov 13, 2025, 05:58 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 05:58 PM IST
राजस्थान की इस प्रथा का नाम कुकड़ी प्रथा है, जो आज भी प्रदेश के सांसी समाज और महाराष्ट्र के कंजारभाट समाज में आज भी कुप्रथाएं निभाने के लिए महिलाओं पर दबाव बनाया जाता है.
जानकारी के अनुसार, सुहागरात के दिन दुल्हन की इज्जत को तार-तार किया जाता है. दूल्हा समाज और अपने घर के लोगों के सामने अपने ही घर की इज्जत को बेइज्जत करता है. आज भी महिलाओं को शादी की पहली ऱात वर्जिनिटी टेस्ट देना पड़ता है, जिससे यह तय किया जाता है कि वो वर्जिन है या नहीं.