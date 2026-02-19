Zee Rajasthan
Black Thursday: राजस्थान में रफ्तार का कहर, कहीं बिंदोली में घुसी कार, तो कहीं बस के पेड़ बस से टकराने बच्चे हुए घायल

Rajasthan News: राजस्थान में गुरुवार यानि आज सड़क हादसों का तांडव दिखने को मिला. बालेसर में चार, सादड़ी में बिंदोली में कार घुसने और फुलेरा में स्कूली बच्चों के बस की चपेट में आने से दर्जनों लोग घायल हुए हैं. पुलिस इन हादसों की जांच कर रही है.

Feb 19, 2026
आज का गुरुवार राजस्थान के अलग-अलग जिलों के लिए हादसों का दिन साबित हो रहा है. जोधपुर, जयपुर और पाली समेत कई जगहों से भीषण सड़क दुर्घटनाओं की खबरें आ रही हैं. कहीं खुशियां मातम में बदलते बचीं तो कहीं स्कूली बच्चे तेज रफ्तार की चपेट में आ गए.
सादड़ी कस्बे में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया.आखरिया चौराहे से आगे भट्टा नगर क्षेत्र में शादी की निकल रही बंदोली में एक बेकाबू कार घुस गई.अचानक हुए इस हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में एक किशोरी और तीन महिलाओं सहित अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को तत्काल आसपास के लोगों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज रफ्तार में थी, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.