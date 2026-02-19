सादड़ी कस्बे में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया.आखरिया चौराहे से आगे भट्टा नगर क्षेत्र में शादी की निकल रही बंदोली में एक बेकाबू कार घुस गई.अचानक हुए इस हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में एक किशोरी और तीन महिलाओं सहित अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को तत्काल आसपास के लोगों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज रफ्तार में थी, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.