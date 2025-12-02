RPSC के इंटरव्यू में उम्मीदवारों के सामने आए हैरान कर देने वाले सवाल, क्या आप जानते हैं इनके जवाब?
RPSC Interview Questions: RPSC में अभ्यर्थियों से अनोखे सवाल पूछे जाते हैं. शहरी-ग्रामीण पोस्टिंग, राज्य व प्रशासनिक सेवा का अंतर, मरुस्थलीय जिलों की जैव विविधता, आदिवासी जिलों, सिंचाई, कृषि व राजस्थान के योगदान पर उनकी समझ जांची गई.
Published: Dec 02, 2025, 08:01 PM IST | Updated: Dec 02, 2025, 08:01 PM IST
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने हमेशा से ही उम्मीदवारों की योग्यता, सोचने-समझने की क्षमता और प्रशासनिक समझ को परखने के लिए अनोखे और चुनौतीपूर्ण सवाल पूछे हैं. परीक्षा में सिर्फ किताबों की जानकारी ही नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान, स्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता और अधिकारी के दृष्टिकोण की भी जाँच की जाती है. यह ही वजह है कि RPSC के इंटरव्यू और लिखित परीक्षा में कभी-कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जो सामान्य पाठ्यक्रम से हटकर होते हैं.
एक सवाल में अभ्यर्थियों से पूछा गया कि ज्यादातर नौकरियों में अधिकारी शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग पसंद करते हैं, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाज या परफॉरमेंस के अच्छे अवसर नहीं मिलते. इसके माध्यम से यह देखा जाता है कि उम्मीदवार ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौतियों और अवसरों को किस तरह समझते हैं और उनका दृष्टिकोण क्या है.