RPSC के इंटरव्यू में उम्मीदवारों के सामने आए हैरान कर देने वाले सवाल, क्या आप जानते हैं इनके जवाब?

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने हमेशा से ही उम्मीदवारों की योग्यता, सोचने-समझने की क्षमता और प्रशासनिक समझ को परखने के लिए अनोखे और चुनौतीपूर्ण सवाल पूछे हैं. परीक्षा में सिर्फ किताबों की जानकारी ही नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान, स्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता और अधिकारी के दृष्टिकोण की भी जाँच की जाती है. यह ही वजह है कि RPSC के इंटरव्यू और लिखित परीक्षा में कभी-कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जो सामान्य पाठ्यक्रम से हटकर होते हैं.