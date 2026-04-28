/Photos: जयपुर से 80 KM दूर है खूबसूरत जगह, कहलाता है राजस्थान का 'सफेद रेगिस्तान'

Rajasthan Tourism: जयपुर के पास स्थित सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है. यह देश के 9% नमक उत्पादन का केंद्र होने के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण रामसर साइट भी है, जहां सर्दियों में हजारों फ्लेमिंगो पक्षियों का मनमोहक संगम देखने को मिलता है.
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राजस्थान की धरती अपनी विविधता के लिए जानी जाती है, और इसी का एक अद्भुत उदाहरण है सांभर झील. जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित यह झील न केवल राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय (Inland) खारे पानी की झील होने का गौरव भी रखती है. दूर-दूर तक फैला सफेद नमक का मैदान इसे एक जादुई 'सफेद रेगिस्तान' का स्वरूप प्रदान करता है.
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सांभर झील अरावली पर्वतमाला के एक प्राकृतिक गर्त में स्थित है. यद्यपि इसका मुख्य हिस्सा जयपुर जिले में आता है, लेकिन इसका विस्तार नागौर और अजमेर जिलों की सीमाओं तक भी फैला हुआ है. लगभग 190 से 230 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली यह मौसमी झील मानसून के पानी से भर जाती है और फिर वाष्पीकरण के जरिए नमक का उपहार देती है.
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सांभर झील भारत के आर्थिक नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है. यहां से देश के कुल नमक उत्पादन का लगभग 9% हिस्सा प्राप्त होता है. यहां हर साल लाखों टन उच्च गुणवत्ता वाले स्वच्छ नमक का उत्पादन किया जाता है.
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पारिस्थितिक रूप से यह झील अत्यंत महत्वपूर्ण है. अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि (Ramsar Site) होने के कारण इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है.सर्दियों के मौसम में यहां हजारों मील दूर से आने वाले फ्लेमिंगो (राजहंस) और अन्य प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगता है. सफेद नमक की चादर पर गुलाबी पक्षियों का नजारा किसी सपने जैसा लगता है.
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यहां झील के किनारे माता शाकम्भरी का प्राचीन मंदिर स्थित है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों की आस्था का बड़ा केंद्र है.
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आजकल सांभर झील फोटोग्राफी और पर्यटन के लिए एक हॉटस्पॉट बन गई है. नमक के विशाल मैदानों पर सूर्य की किरणें जब परावर्तित होती हैं, तो वह नजारा अद्भुत होता है. अपनी अनूठी खूबसूरती के कारण यहां कई फिल्मों की शूटिंग भी होती है. यह स्थान राजस्थान के शांत ग्रामीण जीवन का अनुभव करने के लिए सबसे उत्तम है.