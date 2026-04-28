/Photos: जयपुर से 80 KM दूर है खूबसूरत जगह, कहलाता है राजस्थान का 'सफेद रेगिस्तान'

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राजस्थान की धरती अपनी विविधता के लिए जानी जाती है, और इसी का एक अद्भुत उदाहरण है सांभर झील. जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित यह झील न केवल राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय (Inland) खारे पानी की झील होने का गौरव भी रखती है. दूर-दूर तक फैला सफेद नमक का मैदान इसे एक जादुई 'सफेद रेगिस्तान' का स्वरूप प्रदान करता है.