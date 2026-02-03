Zee Rajasthan
लूटेरों ने पहले काटा बुजुर्ग महिला का गला, फिर पैर काट निकाले ढाई किलो चांदी के कड़े, देखें तस्वीरें

Sawai Madhopur Crime News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बौंली थाना क्षेत्र के कोड्याई गांव में एक एक बुजुर्ग महिला की निर्मम तरीके से हत्या की गई और फिर उसके दोनों पैरों को काटकर चांदी के कड़े निकाले. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Arvind singh
Published: Feb 03, 2026, 07:33 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 07:33 PM IST
राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां चांदी के कड़ों के लिए एक बुजुर्ग महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई. पहले बदमाशों ने महिला का गला काटा और उसके बाद उसके दोनों पैरों को काट डाला और शरीर से अलग कर दिए.
ये पूरा मामला सवाई माधोपुर जिले के बौंली थाना क्षेत्र के कोड्याई गांव का है. यह घटना मंगलवार शाम करीब साढ़े 5 बजे बताई जा रही है. बदमाशों ने पैर काटकर महिला के पैरों से ढाई किलो चांदी के कड़े निकाले. साथ ही बदमाश महिला के सोने के कान के कुंडल और नथ लेकर वहां से भाग निकले. इस मामले की सूचना पुलिस को जंगल से गुजर रहे ग्रामीणों ने दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची.