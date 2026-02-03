लूटेरों ने पहले काटा बुजुर्ग महिला का गला, फिर पैर काट निकाले ढाई किलो चांदी के कड़े, देखें तस्वीरें

ये पूरा मामला सवाई माधोपुर जिले के बौंली थाना क्षेत्र के कोड्याई गांव का है. यह घटना मंगलवार शाम करीब साढ़े 5 बजे बताई जा रही है. बदमाशों ने पैर काटकर महिला के पैरों से ढाई किलो चांदी के कड़े निकाले. साथ ही बदमाश महिला के सोने के कान के कुंडल और नथ लेकर वहां से भाग निकले. इस मामले की सूचना पुलिस को जंगल से गुजर रहे ग्रामीणों ने दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची.