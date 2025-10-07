Zee Rajasthan
राजस्थान में वो जगह, जहां गोवर्धन पर की जाती है ट्रैक्टरों की पूजा

Govardhan Puja 2025: आज हम आपको राजस्थान की उस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर गोवर्धन के त्योहार पर ट्रैक्टरों की पूजा की जाती है. पहले यहां पर बैलों की पूजा की जाती थी. जानिए ये अनोखी परंपरा. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 07, 2025, 01:53 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 01:53 PM IST
राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के कई गांवों में सामूहिक गोवर्धन पूजा करते हैं, जो भाईचारे का संदेश देती हैं. यहां की भारजा नदी गांव में दीवाली पर अनूठी गोवर्धन पूजा की जाती है.
यहां सालों से पुरानी परंपरा निभाई जा रही है, जिसमें पूरा गांव सामूहिक गोवर्धन पूजा करता है. गांव की महिलाओं की गोबर का बड़े आकार का गोवर्धन बनाती हैं, उसके बाद गोवर्धन की पूजा की जाती है. दीवाली पर हर साल इस गोवर्धन पूजा की परंपरा को देखने भारी भीड़ देखने को मिलती है.