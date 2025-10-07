राजस्थान में वो जगह, जहां गोवर्धन पर की जाती है ट्रैक्टरों की पूजा
Govardhan Puja 2025: आज हम आपको राजस्थान की उस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर गोवर्धन के त्योहार पर ट्रैक्टरों की पूजा की जाती है. पहले यहां पर बैलों की पूजा की जाती थी. जानिए ये अनोखी परंपरा.
Published: Oct 07, 2025, 01:53 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 01:53 PM IST
1/6
Govardhan Puja 2025
1/6
राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के कई गांवों में सामूहिक गोवर्धन पूजा करते हैं, जो भाईचारे का संदेश देती हैं. यहां की भारजा नदी गांव में दीवाली पर अनूठी गोवर्धन पूजा की जाती है.
2/6
Govardhan Puja 2025
2/6
यहां सालों से पुरानी परंपरा निभाई जा रही है, जिसमें पूरा गांव सामूहिक गोवर्धन पूजा करता है. गांव की महिलाओं की गोबर का बड़े आकार का गोवर्धन बनाती हैं, उसके बाद गोवर्धन की पूजा की जाती है. दीवाली पर हर साल इस गोवर्धन पूजा की परंपरा को देखने भारी भीड़ देखने को मिलती है.