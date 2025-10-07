राजस्थान में वो जगह, जहां गोवर्धन पर की जाती है ट्रैक्टरों की पूजा

यहां सालों से पुरानी परंपरा निभाई जा रही है, जिसमें पूरा गांव सामूहिक गोवर्धन पूजा करता है. गांव की महिलाओं की गोबर का बड़े आकार का गोवर्धन बनाती हैं, उसके बाद गोवर्धन की पूजा की जाती है. दीवाली पर हर साल इस गोवर्धन पूजा की परंपरा को देखने भारी भीड़ देखने को मिलती है.