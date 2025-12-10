Sikar Picnic Spots: राजस्थान का अपना “मिनी मनाली”... वो जादुई कुंड जहां सर्दी में भी फूटता है 36°C गर्म पानी, पिकनिक के लिए बेस्ट!

दुनिया प्रसिद्ध फ्रेस्को पेंटिंग्स वाली हवेलियों का शहर. नादिन ले प्रिंस, जगन्नाथ सिंघानिया और भरतिया हवेली में राधा-कृष्ण से लेकर ब्रिटिश सैनिकों तक के चित्र देखने लायक हैं. सर्दी में यहां घूमना और फोटोग्राफी करना बेहद मजेदार रहता है.