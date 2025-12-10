Zee Rajasthan
Sikar Picnic Spots: राजस्थान का अपना “मिनी मनाली”... वो जादुई कुंड जहां सर्दी में भी फूटता है 36°C गर्म पानी, पिकनिक के लिए बेस्ट!

Sikar Picnic Spots: राजस्थान के सीकर जिले में सर्दियों की पिकनिक के लिए कई अनोखे और खूबसूरत स्थान हैं, जो परिवार, दोस्तों और कपल्स के लिए परफेक्ट हैं.

Edited By Ansh Raj
Published: Dec 10, 2025, 07:26 AM IST | Updated: Dec 10, 2025, 07:26 AM IST
Rajasthan Tourism

ठंड के मौसम में यहां की प्राकृतिक सुंदरता और गर्म पानी के झरने लोगों को खूब लुभाते हैं. आइए जानते हैं सीकर के टॉप 5 पिकनिक स्पॉट्स के बारे में...
फतेहपुर शेखावाटी की हवेलियां

दुनिया प्रसिद्ध फ्रेस्को पेंटिंग्स वाली हवेलियों का शहर. नादिन ले प्रिंस, जगन्नाथ सिंघानिया और भरतिया हवेली में राधा-कृष्ण से लेकर ब्रिटिश सैनिकों तक के चित्र देखने लायक हैं. सर्दी में यहां घूमना और फोटोग्राफी करना बेहद मजेदार रहता है.