/सावन के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ राजस्थान, मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, देखें तस्वीरें

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Jaipur श्रावण माह के प्रथम सोमवार को आमेर क्षेत्र के शिवालयों में सुबह तड़के से ही शिवभक्तों की भारी भीड़ उमड़ी. 'ॐ नमः शिवाय', 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयघोष से मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में गूंज उठे. श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बेलपत्र अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते नजर आए. धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रावण माह के सोमवार को भगवान भोलेनाथ की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. इसी आस्था के चलते सुबह से ही शिवालयों में दर्शन और अभिषेक के लिए लंबी कतारें लगी रही.