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सावन के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ राजस्थान, मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, देखें तस्वीरें

Edited bySneha Aggarwal
Published: Aug 03, 2026, 01:25 PM|Updated: Aug 03, 2026, 01:25 PM

सावन माह के प्रथम सोमवार पर राजस्थान के लगभग सभी जिलों में शिवभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. आमेर, सरदारशहर, गौतमेश्वर महादेव (प्रतापगढ़), करौली, सीकर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, कोटा और टोडाभीम सहित अनेक क्षेत्रों के शिवालयों में सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. देखें तस्वीरें. 
 

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Jaipur

श्रावण माह के प्रथम सोमवार को आमेर क्षेत्र के शिवालयों में सुबह तड़के से ही शिवभक्तों की भारी भीड़ उमड़ी. 'ॐ नमः शिवाय', 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयघोष से मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में गूंज उठे. श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बेलपत्र अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते नजर आए. धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रावण माह के सोमवार को भगवान भोलेनाथ की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. इसी आस्था के चलते सुबह से ही शिवालयों में दर्शन और अभिषेक के लिए लंबी कतारें लगी रही.
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Churu

सरदारशहर में श्रावण मास के पहले सोमवार को भगवान भोलेनाथ की भक्ति, आस्था और श्रद्धा का ऐसा अनुपम दृश्य देखने को मिला, जिसने पूरे शहर को शिवमय बना दिया. सावन के पहले सोमवार की पावन बेला के साथ ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त से मंदिरों के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. शहर के छोटे-बड़े सभी शिवालयों में सुबह से ही लंबी-लंबी कतारें लग गईं.
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Pratapgarh

कांठल के हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध गौतमेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा. सुबह से ही हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक, पूजा-अर्चना और दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे. इस अवसर पर सावन मंडली गौतमेश्वर की ओर से भगवान शिव के भजनों की भावपूर्ण प्रस्तुति दी गई. मधुर भजनों और शिव आराधना से मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया.
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Karauli

सावन माह के पहले सोमवार पर करौली जिले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं. भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक और पंचामृत अभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और अच्छी वर्षा की कामना की. हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा.
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Sikar

सीकर जिले में सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में सुबह से ही पूजा-पाठ व अभिषेक के कार्यक्रम शुरू हुए. सुबह-सुबह शिव मंदिरों में बाबा भोलेनाथ के जयकारे के साथ बोल बम तड़क बम के जयघोष भी गूंजने लगे. सुबह से इंद्रदेव भी बारिश कर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं. इस दौरान भगवान शिव का दूध और पानी और बिल पत्र सफेद फूल से अभिषेक किया जाता है.
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सावन के पहले सोमवार पर बीकानेर पूरी तरह शिवमय नजर आया. सुबह से ही शहर के प्रमुख शिवालयों में भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंज उठे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और अच्छी बारिश की कामना की.
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Hanumangarh

हनुमानगढ़ में सावन माह के पहले सोमवार को जिले के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर सुख-समृद्धि एवं परिवार की खुशहाली की कामना की. शहर के प्रमुख शिवालयों में तड़के से ही दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें देखने को मिलीं. मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयकारों से गूंज उठे.
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Kota

सावन के पावन प्रथम सोमवार पर कोटा शहर सहित सुदूर ग्रामीण अंचल के शिवालय 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गुंजायमान हो उठे. अलसुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन सबसे विहंगम नजारा कोटा स्थित प्रसिद्ध शिवपुरीधाम में देखने को मिला. नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के बाद विश्व में अपनी तरह के इस अनूठे और प्राचीन शिवपुरीधाम में श्रद्धालुओं को एक साथ 525 शिवलिंगों के दर्शन और पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है.
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सावन के पहले सोमवार पर अलवर के प्रसिद्ध नारायणी माता धाम से कांवड़ लेकर लौटे कांवड़ियों का टोडाभीम कस्बे में स्वागत किया गया. श्रद्धालुओं ने भूतेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पवित्र जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया. इस दौरान बम-बम भोले और ओम नमः शिवाय के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब गया.
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सावन मास के प्रथम सोमवार के अवसर पर जैसलमेर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. भगवान शिव के भक्तों ने जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा एवं पुष्प अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि और देश की खुशहाली की कामना की. सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही मंदिरों में "हर-हर महादेव" और "बम-बम भोले" के जयघोष गूंजते रहे.
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