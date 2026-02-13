Rajasthan Silver Price Today: राजस्थान में धड़ाम हुए सिल्वर के दाम, जयपुर से लेकर उदयपुर, अजमेर तक इस रेट पर मिल रही एक किलो चांदी

कल चांदी का भाव 3,00,000 रुपये प्रति किलो था. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर जैसे प्रमुख बाजारों में यह गिरावट देखी गई, जिससे निवेशकों, ज्वेलर्स और आम जनता में हड़कंप मच गया है. यह पिछले कई महीनों की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट मानी जा रही है.