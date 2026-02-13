Zee Rajasthan
Rajasthan Silver Price Today: राजस्थान में धड़ाम हुए सिल्वर के दाम, जयपुर से लेकर उदयपुर, अजमेर तक इस रेट पर मिल रही एक किलो चांदी

Gold Silver Price Today:  राजस्थान के सर्राफा बाजारों में आज चांदी के भावों में अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गई है. एक ही दिन में 1 किलोग्राम चांदी के दाम 20,000 रुपये कम होकर 2,80,000 रुपये पर पहुंच गए हैं. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 13, 2026, 02:22 PM IST | Updated: Feb 13, 2026, 02:22 PM IST
Rajasthan Silver Price Today1/7
कल चांदी का भाव 3,00,000 रुपये प्रति किलो था. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर जैसे प्रमुख बाजारों में यह गिरावट देखी गई, जिससे निवेशकों, ज्वेलर्स और आम जनता में हड़कंप मच गया है. यह पिछले कई महीनों की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट मानी जा रही है.
Rajasthan Silver Price Today2/7
विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी के भावों में यह तेज गिरावट मुख्य रूप से वैश्विक बाजारों से प्रभावित है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का भाव 28-29 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुंच गया है, जो पिछले सप्ताह से लगभग 8-10% कम है.