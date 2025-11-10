Zee Rajasthan
राजस्थान के इस मंदिर में एक कुत्ते की वजह से भक्त ने चढ़ाए एक करोड़ ध्वज! जानें अनोखी कहानी

karodidhwaj Surya Mandir: राजस्थान के सिरोही जिले के अनादरा गांव में करोड़ी ध्वज सूर्य मंदिर है. कहा जाता है, इस मंदिर में भगवान सूर्य स्वयं विराजमान हैं और इसके हर पत्थर में आस्था की कहानी छिपी है.  

karodidhwaj Surya Mandir

अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा अनादरा गांव का करोड़ीध्वज सूर्य मंदिर है, जहां आस्था का सूरज हर रोज नई ऊर्जा के साथ उदित होता है. यह मंदिर भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है और इसकी स्थापना के पीछे कई ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कथाएं जुड़ी हैं.
karodidhwaj Surya Mandir

कहा जाता है कि 1356 ईस्वी में जगद्गुरु रामानंदाचार्य ने यहां रुककर कठोर तपस्या की थी और इसी स्थान पर वैष्णव पीठ की स्थापना की थी. यही कारण है कि यह स्थान सप्त ऋषियों की तपो स्थली भी कहलाता है.