राजस्थान के इस मंदिर में एक कुत्ते की वजह से भक्त ने चढ़ाए एक करोड़ ध्वज! जानें अनोखी कहानी

Published: Nov 10, 2025, 07:13 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 07:13 PM IST
1/5
karodidhwaj Surya Mandir
1/5
अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा अनादरा गांव का करोड़ीध्वज सूर्य मंदिर है, जहां आस्था का सूरज हर रोज नई ऊर्जा के साथ उदित होता है. यह मंदिर भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है और इसकी स्थापना के पीछे कई ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कथाएं जुड़ी हैं.
2/5
karodidhwaj Surya Mandir
2/5
कहा जाता है कि 1356 ईस्वी में जगद्गुरु रामानंदाचार्य ने यहां रुककर कठोर तपस्या की थी और इसी स्थान पर वैष्णव पीठ की स्थापना की थी. यही कारण है कि यह स्थान सप्त ऋषियों की तपो स्थली भी कहलाता है.