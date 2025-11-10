राजस्थान के इस मंदिर में एक कुत्ते की वजह से भक्त ने चढ़ाए एक करोड़ ध्वज! जानें अनोखी कहानी

अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा अनादरा गांव का करोड़ीध्वज सूर्य मंदिर है, जहां आस्था का सूरज हर रोज नई ऊर्जा के साथ उदित होता है. यह मंदिर भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है और इसकी स्थापना के पीछे कई ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कथाएं जुड़ी हैं.