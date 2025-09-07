Zee Rajasthan
Rajasthan Siyasi Kissa: जब सचिन पायलट ने गहलोत के विरोधी नेताओं को मंच पर कर दिया था खड़ा, एक तीर से लगाए थे दो निशाने

Sachin Pilot ka siyasi kissa: 2023 में बाड़मेर में सचिन पायलट की जनसभा ने दिखाई सियासी चतुराई! जाट वोट बैंक को साधते हुए गहलोत विरोधी नेताओं हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी को एक मंच पर लाकर मारी बाजी. 
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 07, 2025, 08:45 AM IST | Updated: Sep 07, 2025, 08:45 AM IST
Rajasthan Siyasi Kissa

सचिन पायलट, राजस्थान के प्रमुख कांग्रेस नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री, की राजनीतिक यात्रा कई रोचक और प्रेरणादायक किस्सों से भरी है. उनके सियासी सफर में उतार-चढ़ाव, संघर्ष और रणनीतिक चालों की कहानियां शामिल हैं. यहां उनका एक दिलचस्प राजनीतिक किस्सा प्रस्तुत है, जो उनकी लोकप्रियता और जनसंपर्क की ताकत को दर्शाता है.
Rajasthan Siyasi Kissa

2023 में राजस्थान के बाड़मेर में सचिन पायलट ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसे राजनीतिक विश्लेषकों ने उनकी सियासी चतुराई का शानदार उदाहरण माना.