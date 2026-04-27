/Heatwave Alert: आसमान से बरसती आग में धधका राजस्थान! झुलसा देने वाली लू का अलर्ट, स्कूल का बदला टाइम

Rajasthan Heatwave Alert: राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. तेज धूप और लू के थपेड़ों से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. राजधानी जयपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है, जिससे लोगों को घरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है.
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भीषण गर्मी को देखते हुए जयपुर में स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है. आज से आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूल दोपहर 12 बजे बंद कर दिए जाएंगे. इससे बच्चों को लू और तेज गर्मी से बचाया जा सकेगा.
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राज्य में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया है, जहां पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया. इसके अलावा चित्तौड़गढ़, कोटा, पिलानी, जोधपुर, बीकानेर और चूरू जैसे जिलों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर बना हुआ है.
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मौसम विभाग ने 27 अप्रैल को राज्य के एक दर्जन से अधिक जिलों में लू (हीट वेव) का अलर्ट जारी किया है. दिन के साथ-साथ रात में भी गर्म हवाएं चलने की संभावना है, जिससे राहत मिलने की उम्मीद कम है. विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने और पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है.
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गर्मी को ध्यान में रखते हुए मनरेगा के काम का समय भी बदल दिया गया है. अब काम सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही चलेगा, ताकि मजदूरों को लू से बचाया जा सके.
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मौसम विभाग के अनुसार अगले एक-दो दिनों में राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और आंधी चलने की संभावना है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है. फिलहाल राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी है और लोग इससे काफी परेशान हैं.सलाह: दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, खूब पानी पिएं और हल्के रंग के कपड़े पहनें.