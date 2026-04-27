/Heatwave Alert: आसमान से बरसती आग में धधका राजस्थान! झुलसा देने वाली लू का अलर्ट, स्कूल का बदला टाइम

5 /5

मौसम विभाग के अनुसार अगले एक-दो दिनों में राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और आंधी चलने की संभावना है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है. फिलहाल राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी है और लोग इससे काफी परेशान हैं.सलाह: दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, खूब पानी पिएं और हल्के रंग के कपड़े पहनें.