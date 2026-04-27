Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /Heatwave Alert: आसमान से बरसती आग में धधका राजस्थान! झुलसा देने वाली लू का अलर्ट, स्कूल का बदला टाइम

Heatwave Alert: आसमान से बरसती आग में धधका राजस्थान! झुलसा देने वाली लू का अलर्ट, स्कूल का बदला टाइम

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 27, 2026, 01:08 PM|Updated: Apr 27, 2026, 01:08 PM

Rajasthan Heatwave Alert: राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. तेज धूप और लू के थपेड़ों से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. राजधानी जयपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है, जिससे लोगों को घरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है.

जयपुर में स्कूलों के समय में बदलाव1/5
भीषण गर्मी को देखते हुए जयपुर में स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है. आज से आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूल दोपहर 12 बजे बंद कर दिए जाएंगे. इससे बच्चों को लू और तेज गर्मी से बचाया जा सकेगा.
सबसे ज्यादा गर्मी वाले जिले2/5
राज्य में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया है, जहां पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया. इसके अलावा चित्तौड़गढ़, कोटा, पिलानी, जोधपुर, बीकानेर और चूरू जैसे जिलों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर बना हुआ है.
एक दर्जन जिलों में लू का अलर्ट3/5
मौसम विभाग ने 27 अप्रैल को राज्य के एक दर्जन से अधिक जिलों में लू (हीट वेव) का अलर्ट जारी किया है. दिन के साथ-साथ रात में भी गर्म हवाएं चलने की संभावना है, जिससे राहत मिलने की उम्मीद कम है. विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने और पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है.
मनरेगा कार्य समय में बदलाव4/5
गर्मी को ध्यान में रखते हुए मनरेगा के काम का समय भी बदल दिया गया है. अब काम सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही चलेगा, ताकि मजदूरों को लू से बचाया जा सके.
आगे की संभावना5/5
मौसम विभाग के अनुसार अगले एक-दो दिनों में राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और आंधी चलने की संभावना है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है. फिलहाल राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी है और लोग इससे काफी परेशान हैं.सलाह: दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, खूब पानी पिएं और हल्के रंग के कपड़े पहनें.
Tags:
heat wave alert
rajasthan weather update

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सफाईकर्मियों के बावजूद क्यों गंदा है जयपुर शहर? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलास

सफाईकर्मियों के बावजूद क्यों गंदा है जयपुर शहर? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलास

Jaipur news
2

Rajasthan News: राजस्थान की ये झील सिर्फ खूबसूरत नहीं, एशिया के गौरव की है पहचान

rajasthan place to visit
3

सचिन पायलट की दोनों टांगे कांग्रेस में हैं..और बंगाल में BJP जीती तो ये चुनाव आयोग की जीत होगी- गहलोत के दो बड़े बयान

Jaipur news
4

गोवर्धनपुरा को नशा मुक्त बनाने की पहल, पुलिस-प्रशासन और ग्रामीणों की संयुक्त बैठक

Kotputli News
5

झालावाड़ में चीता KP3 की एंट्री से दहशत, गोवंश का किया शिकार, गांवों में अलर्ट जारी

Jhalawar News