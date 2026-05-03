/घर पर ऐसे बनाएं स्मोकी फ्लेवर मसाला चाय, एक चुस्की में ही खो बैठेंगे होश!

Rajasthani Smoky Masala Tea: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी स्मोकी शाही मसाला चाय के बारे में बताएंगे.
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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी स्मोकी शाही मसाला चाय के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी स्मोकी शाही मसाला चाय की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी स्मोकी शाही मसाला चाय को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए राजस्थानी स्मोकी शाही मसाला चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.
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राजस्थानी स्मोकी शाही मसाला चाय बनाने के लिए 1.25 कप पानी, 2 कप दूध, 2 बड़े चम्मच चीनी, 2 बड़े चम्मच चायपत्ती, 2 इलायची, 2 लौंग, 4 काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, 1/4 छोटा चम्मच सोंठ, 1/4 छोटा चम्मच जायफल पाउडर और 8-10 पत्ती केसर की जरूरत पड़ेगी.
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सबसे पहले एक पतीले में दूध में केसर डालकर धीमी आंच पर गरम होने के लिए रख दें. इसके बाद बीच-बीच में चलाते रहें, याद रहे मलाई नहीं आनी चाहिए.
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अब इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और सौंफ कूट लें. अब दूसरी तरफ एक पतीले में कुटा हुआ मसाला और चायपत्ती डालकर गैस पर धीमी आंच में खुशबू आने तक भून लें.
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इसके बाद उसमें पानी, चीनी, सोंठ पाउडर और जायफल पाउडर डालकर पानी आधा होने तक उबाल लें. अब ये पानी को उबलते हुए दूध में छान लें. पांच मिनट उबालकर गरम-गरम शाही चाय सर्व करें.