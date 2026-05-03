/घर पर ऐसे बनाएं स्मोकी फ्लेवर मसाला चाय, एक चुस्की में ही खो बैठेंगे होश!

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राजस्थानी स्मोकी शाही मसाला चाय बनाने के लिए 1.25 कप पानी, 2 कप दूध, 2 बड़े चम्मच चीनी, 2 बड़े चम्मच चायपत्ती, 2 इलायची, 2 लौंग, 4 काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, 1/4 छोटा चम्मच सोंठ, 1/4 छोटा चम्मच जायफल पाउडर और 8-10 पत्ती केसर की जरूरत पड़ेगी.