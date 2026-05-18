/पापा थे खिलाफ, फिर भी नहीं मानी हार… आज करोड़ों दिलों पर राज करती हैं रतन चौहान

Rajasthan Social Media Star Ratan Chouhan Story: झुंझुनूं के मांडवा की रतन चौहान ने परिवार की पाबंदियों और संघर्षों के बावजूद सोशल मीडिया पर बड़ी पहचान बनाई. टिक-टॉक से शुरुआत करने वाली रतन आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर करोड़ों फॉलोवर के साथ युवाओं की प्रेरणा बन चुकी हैं.
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Rajasthan Social Media Star Ratan Chouhan Story: लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिये, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाये रखिये, कौन कहता है छलनी में, पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक, हौसला बनाये रखिये....जैसी प्रेरणादायक पंक्तियां राजस्थान के झुंझुनूं जिले के मांडवा की रतन चौहान पर बिल्कुल फिट बैठती हैं. एक साधारण राजपूत परिवार से निकलकर सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली रतन आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं.
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रतन चौहान सोशल मीडिया पर अपनी खास पहचान रखती हैं. उनके वीडियो लाखों लोग देखते हैं और उनके यूट्यूब चैनल पर भी मिलियन में व्यूज आते हैं. उनका संघर्ष और सफलता की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती.
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रतन चौहान का जन्म 3 मार्च 1998 को राजस्थान के मांडवा में एक राजपूत परिवार में हुआ. शुरुआती पढ़ाई उन्होंने अपने होमटाउन से पूरी की. इसके बाद जयपुर के अलंकार से बीकॉम में ग्रेजुएशन किया.
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रतन के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी बैंक में नौकरी करे, लेकिन रतन का मन बचपन से ही डांस, एक्टिंग और सिंगिंग में लगता था. स्कूल और कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वह हमेशा बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती थीं.
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रतन चौहान की लंबाई करीब 5 फीट 6 इंच है. साल 2018 में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया. उस समय वह किसी बात को लेकर काफी परेशान थीं और अपना मूड बदलने के लिए उन्होंने एक डांस वीडियो रिकॉर्ड किया.
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यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो को मिलियन में व्यूज मिले और लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया. पहले ही वीडियो से मिली लोकप्रियता ने रतन को नई पहचान दी और उनका आत्मविश्वास बढ़ गया.
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वीडियो वायरल होने के बाद रतन ने टिक-टॉक पर लगातार कंटेंट बनाना शुरू किया. धीरे-धीरे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई. हालांकि शुरुआत में यह सफर आसान नहीं था. राजपूत परिवार से होने के कारण घर में कई तरह की पाबंदियां थीं. परिवार का मानना था कि लड़कियों को खुलेआम डांस और एक्टिंग नहीं करनी चाहिए. इसी वजह से रतन अपने परिवार से छिपकर वीडियो बनाती थीं. वह अपने पिता से काफी डरती थीं क्योंकि उनके पिता सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के खिलाफ थे.
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समय के साथ जब रतन की लोकप्रियता बढ़ने लगी और लोग उन्हें पसंद करने लगे, तब उनके पिता का नजरिया भी बदल गया. बेटी की सफलता और लोगों का प्यार देखकर उन्होंने रतन को सोशल मीडिया पर काम करने की अनुमति दे दी. सोशल मीडिया पर बेबाक अंदाज में नजर आने वाली रतन असल जिंदगी में बेहद भावुक और संवेदनशील मानी जाती हैं. उनके करीबियों के अनुसार अगर कोई बिना वजह उनके बारे में गलत बात कह दे, तो वह जल्दी भावुक हो जाती हैं.
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रतन चौहान के टिक-टॉक पर 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर थे. जब भारत में टिक-टॉक बंद हुआ, तब कई क्रिएटर्स का सफर रुक गया, लेकिन रतन ने हार नहीं मानी. उन्होंने इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काम जारी रखा.
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आज इंस्टाग्राम पर उनके 3.4 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं. वह यहां लगातार एक्टिव रहती हैं और अपने वीडियो के जरिए लोगों का मनोरंजन करती हैं. मांडवा की यह बेटी आज सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी मेहनत और जुनून के दम पर खास पहचान बना चुकी है.