/पापा थे खिलाफ, फिर भी नहीं मानी हार… आज करोड़ों दिलों पर राज करती हैं रतन चौहान

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समय के साथ जब रतन की लोकप्रियता बढ़ने लगी और लोग उन्हें पसंद करने लगे, तब उनके पिता का नजरिया भी बदल गया. बेटी की सफलता और लोगों का प्यार देखकर उन्होंने रतन को सोशल मीडिया पर काम करने की अनुमति दे दी. सोशल मीडिया पर बेबाक अंदाज में नजर आने वाली रतन असल जिंदगी में बेहद भावुक और संवेदनशील मानी जाती हैं. उनके करीबियों के अनुसार अगर कोई बिना वजह उनके बारे में गलत बात कह दे, तो वह जल्दी भावुक हो जाती हैं.