/फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

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Rajasthan Alwar Kalakand साल 1947 के बंटवारे के समय पाकिस्तान के डेरा गाजी खान से विस्थापित होकर बाबा ठाकुर दास अलवर आए. वे दूध के बेहतरीन पारखी थे. एक दिन जब वे दूध को कढ़ाई में उबाल रहे थे, तो अचानक उसमें कुछ खट्टा या फिटकरी जैसा अंश गिर गया. दूध पूरी तरह फटने के बजाय हल्का-हल्का दानेदार (curdled) हो गया. ज्यादातर लोग ऐसे फटे दूध को फेंक देते, लेकिन बाबा ठाकुर दास ने उसे फेंकने की बजाय धीमी आंच पर और पकाना शुरू कर दिया.