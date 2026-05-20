/फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

Rajasthan Alwar Kalakand: जब भी राजस्थान के स्वाद की बात होती है, तो अलवर के कलाकंद (मावा) का नाम सबसे ऊंचे मुकाम पर आता है. हल्के भूरे रंग का, ऊपर से दानेदार और अंदर से बेहद मुलायम यह मिठाई न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक में अपनी अनोखी मिठास और बनावट के लिए मशहूर है. लेकिन इस विश्वविख्यात मिठाई का जन्म कोई सोचा-समझा प्लान नहीं, बल्कि एक ‘खूबसूरत गलती’ से हुआ था.
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Rajasthan Alwar Kalakand
साल 1947 के बंटवारे के समय पाकिस्तान के डेरा गाजी खान से विस्थापित होकर बाबा ठाकुर दास अलवर आए. वे दूध के बेहतरीन पारखी थे. एक दिन जब वे दूध को कढ़ाई में उबाल रहे थे, तो अचानक उसमें कुछ खट्टा या फिटकरी जैसा अंश गिर गया. दूध पूरी तरह फटने के बजाय हल्का-हल्का दानेदार (curdled) हो गया. ज्यादातर लोग ऐसे फटे दूध को फेंक देते, लेकिन बाबा ठाकुर दास ने उसे फेंकने की बजाय धीमी आंच पर और पकाना शुरू कर दिया.
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उन्होंने इसमें चीनी मिलाई और घंटों तक धीरे-धीरे पकाते रहे. नतीजा यह निकला कि मिश्रण गाढ़ा होकर जम गया और एक नई मिठाई का जन्म हुआ जो आज हम अलवर का कलाकंद या मावा कहते हैं.
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कलाकंद की खासियत
असली अलवर कलाकंद बनाने में सिर्फ शुद्ध भैंस का दूध, चीनी और मामूली फिटकरी का इस्तेमाल होता है. इसे कड़ाही में बहुत धीमी आंच पर लंबे समय तक पकाया जाता है.
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जिसकी वजह से इसका केंद्र का हिस्सा कैरमलाइज होकर हल्का भूरा हो जाता है, जबकि बाहर का हिस्सा सफेद रहता है. जब आप इसे बीच से काटते हैं तो यह दो रंगों का खूबसूरत नजारा पेश करता है, यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है.
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बंटवारे के बाद भी यह मिठाई इतनी लोकप्रिय हुई कि पाकिस्तान से आने वाले कई कद्रदान खासतौर पर अलवर रुककर कलाकंद ले जाते थे. आज भी अलवर कलाकंद की मांग देश-विदेश में बनी हुई है.
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यह कहानी साबित करती है कि फटे दूध को फेंकने वाले बाबा ठाकुर दास ने अनजाने में ही एक ऐसी मिठाई बना दी जो आज राजस्थान की शान बन चुकी है.