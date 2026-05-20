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फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: May 20, 2026, 01:26 PM|Updated: May 20, 2026, 01:26 PM

Rajasthan Alwar Kalakand: जब भी राजस्थान के स्वाद की बात होती है, तो अलवर के कलाकंद (मावा) का नाम सबसे ऊंचे मुकाम पर आता है. हल्के भूरे रंग का, ऊपर से दानेदार और अंदर से बेहद मुलायम यह मिठाई न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक में अपनी अनोखी मिठास और बनावट के लिए मशहूर है. लेकिन इस विश्वविख्यात मिठाई का जन्म कोई सोचा-समझा प्लान नहीं, बल्कि एक ‘खूबसूरत गलती’ से हुआ था.

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Rajasthan Alwar Kalakand

साल 1947 के बंटवारे के समय पाकिस्तान के डेरा गाजी खान से विस्थापित होकर बाबा ठाकुर दास अलवर आए. वे दूध के बेहतरीन पारखी थे. एक दिन जब वे दूध को कढ़ाई में उबाल रहे थे, तो अचानक उसमें कुछ खट्टा या फिटकरी जैसा अंश गिर गया. दूध पूरी तरह फटने के बजाय हल्का-हल्का दानेदार (curdled) हो गया. ज्यादातर लोग ऐसे फटे दूध को फेंक देते, लेकिन बाबा ठाकुर दास ने उसे फेंकने की बजाय धीमी आंच पर और पकाना शुरू कर दिया.
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Rajasthan Alwar Kalakand

उन्होंने इसमें चीनी मिलाई और घंटों तक धीरे-धीरे पकाते रहे. नतीजा यह निकला कि मिश्रण गाढ़ा होकर जम गया और एक नई मिठाई का जन्म हुआ जो आज हम अलवर का कलाकंद या मावा कहते हैं.
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कलाकंद की खासियत

असली अलवर कलाकंद बनाने में सिर्फ शुद्ध भैंस का दूध, चीनी और मामूली फिटकरी का इस्तेमाल होता है. इसे कड़ाही में बहुत धीमी आंच पर लंबे समय तक पकाया जाता है.
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Rajasthan Alwar Kalakand

जिसकी वजह से इसका केंद्र का हिस्सा कैरमलाइज होकर हल्का भूरा हो जाता है, जबकि बाहर का हिस्सा सफेद रहता है. जब आप इसे बीच से काटते हैं तो यह दो रंगों का खूबसूरत नजारा पेश करता है, यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है.
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Rajasthan Alwar Kalakand

बंटवारे के बाद भी यह मिठाई इतनी लोकप्रिय हुई कि पाकिस्तान से आने वाले कई कद्रदान खासतौर पर अलवर रुककर कलाकंद ले जाते थे. आज भी अलवर कलाकंद की मांग देश-विदेश में बनी हुई है.
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Rajasthan Alwar Kalakand

यह कहानी साबित करती है कि फटे दूध को फेंकने वाले बाबा ठाकुर दास ने अनजाने में ही एक ऐसी मिठाई बना दी जो आज राजस्थान की शान बन चुकी है.
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