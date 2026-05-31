/Photos: राजस्थान में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, गिरे पेड़ और 92 बिजली पोल धराशायी, मची अफरा-तफरी

4 /7

Weather Update Rajasthan चित्तौड़गढ़ जिले में शनिवार देर रात मौसम ने अचानक करवट ले ली. गंगरार, निम्बाहेड़ा, बेगूं और कपासन सहित कई क्षेत्रों में तेज हवाओं, गर्जना और झमाझम बारिश का दौर चला. बेगूं नगर में तेज हवा और बिजली चमकने के साथ हुई बारिश से बाजारों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लालबाई फूलबाई चौक क्षेत्र में दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं करीब डेढ़ घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही. कपासन में लगातार दो घंटे तक हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली. कई स्थानों पर पेड़ों की शाखाएं टूटकर सड़कों पर गिर गईं. किसानों ने भी इस बारिश को फसलों और कपास की बुवाई के लिए लाभदायक बताया है.