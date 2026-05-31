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Photos: राजस्थान में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, गिरे पेड़ और 92 बिजली पोल धराशायी, मची अफरा-तफरी

Edited bySandhya Yadav
Published: May 31, 2026, 11:29 AM|Updated: May 31, 2026, 11:29 AM

Weather Update Rajasthan: राजस्थान में शनिवार को तेज आंधी-तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई. कोटा में पेड़ ऑटो पर गिरा, टोंक में मकानों और मुर्गी फार्म को नुकसान हुआ, करौली में 92 बिजली पोल गिर गए, जबकि जयपुर, सीकर और चित्तौड़गढ़ में भी जनजीवन प्रभावित रहा.
 

Weather Update Rajasthan1/7

Weather Update Rajasthan

Weather Update Rajasthan: राजस्थान में शनिवार शाम और देर रात मौसम ने अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया. कई जिलों में तेज धूलभरी आंधी, तूफानी हवाओं और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया. कोटा में पेड़ ऑटो पर गिर गया, टोंक में मुर्गी फार्म और मकानों को नुकसान पहुंचा, जयपुर में टिन शेड उड़ गई, जबकि करौली में 92 बिजली पोल गिरने से बिजली व्यवस्था चरमरा गई. चित्तौड़गढ़ और सीकर में भी तेज आंधी और बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि कई क्षेत्रों में तापमान गिरने से भीषण गर्मी से राहत भी मिली.
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Weather Update Rajasthan

कोटा में मौसम विभाग के हाई अलर्ट के बाद शनिवार रात्रि को तेज धूल भरी आंधी से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया. तेज हवाओं से कई पेड़ धराशाही हो गए. सुभाष सर्किल पर अचानक तेज आंधी से विशाल पेड़ जड़ से उखड़ कर चलते ऑटो पर गिरा इस घटना में सभी लोग बाल बाल बच गए. वहीं, ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया. ओर मौके पर जाम के हालात पैदा हो गए. राजस्थान सरकार के मौसम विभाग द्वारा अचानक सभी मोबाइल पर हाई अलर्ट का मैसेज आया तो सभी लोग चौकन्ने हो गए.
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Weather Update Rajasthan

सीकर के फतेहपुर कस्बे एव क्षेत्र मे आज शनिवार को दोपहर बाद धुलभरी आंधी आने से लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ा. कस्बे एव क्षेत्र मे आज गर्मी से लोगो को राहत मिली मगर दोपहर बाद धुलभरी तेज आंधी आने से परेशानी का सामना भी करना पड़ा. शहर मे तेज धूलभरी आंधी चलने के कारण अनेक जगहों पर होर्डिंग टूट कर हवा में उड़ गए. कस्बा एकबारी तो धूलभरी आंधी मे छिप सा गया. तेज हवाओं का दौर चलने से मौसम भी सुहाना है गया एव हल्की बारिश भी हुई.
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Weather Update Rajasthan

चित्तौड़गढ़ जिले में शनिवार देर रात मौसम ने अचानक करवट ले ली. गंगरार, निम्बाहेड़ा, बेगूं और कपासन सहित कई क्षेत्रों में तेज हवाओं, गर्जना और झमाझम बारिश का दौर चला. बेगूं नगर में तेज हवा और बिजली चमकने के साथ हुई बारिश से बाजारों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लालबाई फूलबाई चौक क्षेत्र में दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं करीब डेढ़ घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही. कपासन में लगातार दो घंटे तक हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली. कई स्थानों पर पेड़ों की शाखाएं टूटकर सड़कों पर गिर गईं. किसानों ने भी इस बारिश को फसलों और कपास की बुवाई के लिए लाभदायक बताया है.
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Weather Update Rajasthan

टोंक में तेज आंधी तूफान से आम जन को भारी नुकसान हुआ है. दूनी क्षेत्र में मुर्गी फार्म तहस नहस हो गया. कई इलाकों में मकानों में टिन शेड, पक्के मकान की दीवारें पेड़ ओर बिजली के पोल गिर गए. देर शाम लगभग 80 से 100 प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी आई थी.
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Weather Update Rajasthan

जयपुर के चौमूं इलाके में भी आंधी -तूफान ने तबाही मचाई है. दुकान के ऊपर लगी टिन शेड उड़कर नीचे गिर गई. नीचे खड़ा एक युवक बाल- बाल बच गया. रामपुरा डाबड़ी इलाके का वीडियो बताया जा रहा है.
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Weather Update Rajasthan

करौली में बीती रात तेज अंधड़ से बिजली व्यवस्था गड़बड़ाई. जिलेभर में 92 बिजली पोल गिरे, 8 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए. बिजली के तार और केबल टूटने से कई क्षेत्रों की सप्लाई ठप हो गई. सपोटरा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ. 49 पोल धराशायी, विद्युत निगम की टीमें रातभर मरम्मत में जुटी रहीं, अधिकांश क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल, शेष जगहों पर काम जारी है.
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