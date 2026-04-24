/Rajasthan News: अब आवारा पशु भी होंगे ID कार्ड वाले, नसबंदी, इलाज ,वैक्सीनेशन सब होगा टाइम पर

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अभी तक इस पोर्टल पर केवल पालतू जानवरों का ही रिकॉर्ड रखा जाता था, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है. बता दें कि पहली बार शहरों में आवारा पशुओं की वास्तविक संख्या का डेटा सामने आएगा. सटीक आंकड़ों के आधार पर ही भविष्य में नसबंदी (ABC प्रोग्राम), रेबीज वैक्सीनेशन और बीमार पशुओं के इलाज का बजट तय होगा. हर जानवर की एक डिजिटल प्रोफाइल होगी, जिससे उसके स्वास्थ्य और मूवमेंट पर नजर रखी जा सकेगी.