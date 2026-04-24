Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan News: अब आवारा पशु भी होंगे ID कार्ड वाले, नसबंदी, इलाज ,वैक्सीनेशन सब होगा टाइम पर

Rajasthan News: अब आवारा पशु भी होंगे ID कार्ड वाले, नसबंदी, इलाज ,वैक्सीनेशन सब होगा टाइम पर

Edited byArti PatelReported byDeepak Goyal
Published: Apr 24, 2026, 12:44 PM|Updated: Apr 24, 2026, 12:44 PM

Rajasthan News: अब राजस्थान के शहरों में हर आवारा पशु को यूनिक आईडी दी जाएगी. 'भारत पशुधन पोर्टल' पर इनका डेटा दर्ज होने से वैक्सीनेशन और नसबंदी जैसी योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी. हालांकि, सीमित मैनपावर के बीच हजारों जानवरों की टैगिंग करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है.

Rajasthan Stray Animals Tracking1/5
शहर की सड़कों पर घूमते आवारा जानवर अब सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि सिस्टम का हिस्सा होंगे. केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल के तहत अब हर आवारा पशु (Stray Animals) को एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा. इस डिजिटल सिस्टम के जरिए कुत्तों, गायों और अन्य लावारिस जानवरों की पहचान से लेकर उनकी लोकेशन तक को ट्रैक करना संभव होगा.
Rajasthan Stray Animals Tracking2/5
अभी तक इस पोर्टल पर केवल पालतू जानवरों का ही रिकॉर्ड रखा जाता था, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है. बता दें कि पहली बार शहरों में आवारा पशुओं की वास्तविक संख्या का डेटा सामने आएगा. सटीक आंकड़ों के आधार पर ही भविष्य में नसबंदी (ABC प्रोग्राम), रेबीज वैक्सीनेशन और बीमार पशुओं के इलाज का बजट तय होगा. हर जानवर की एक डिजिटल प्रोफाइल होगी, जिससे उसके स्वास्थ्य और मूवमेंट पर नजर रखी जा सकेगी.
Rajasthan Stray Animals Tracking3/5
नगर निकायों के पास अब तक कोई ठोस आंकड़ा नहीं होने के कारण योजनाएं केवल अनुमान पर आधारित होती थीं. नवीन भारद्वाज (आयुक्त, नगर परिषद पाली) के अनुसार, इस सिस्टम के लागू होने से न सिर्फ पशु कल्याण में सुधार होगा, बल्कि शहरों में आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और मानव-पशु संघर्ष की घटनाओं को कम करने में भी मदद मिलेगी.
Rajasthan Stray Animals Tracking4/5
योजना जितनी बड़ी है, उसे जमीन पर उतारना उतना ही चुनौतीपूर्ण है. बता दें कि हजारों की संख्या में फैले जानवरों को ढूंढना और उन्हें टैग करना आसान नहीं है. नगर निगमों के पास फिलहाल इस स्तर पर काम करने के लिए पर्याप्त मैनपावर नहीं है.
Rajasthan Stray Animals Tracking5/5
प्रशासन अब पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों और एनजीओ (NGOs) की मदद लेने की तैयारी कर रहा है. वार्ड स्तर पर सफाई निरीक्षकों के साथ मिलकर सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
Tags:
jaipur news
rajasthan news

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कैमरे में कैद हुआ मौत का खेल, झुंझुनूं Accident का VIDEO देख दहल जाएगा दिल

कैमरे में कैद हुआ मौत का खेल, झुंझुनूं Accident का VIDEO देख दहल जाएगा दिल

Jhunjhunu Accident
2

Rajasthan News: जयपुर सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, ASI की सतर्कता से मां-बच्चे की बची जान

jaipur news
3

अगर एक बार सही से जांच हो गई तो... "मेरा पूरा विभाग खाली हो जाएगा" मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने खोल दी डिपार्टमेंट की पोल

rajasthan news
4

22 साल से कागजों में दर्ज 697 De-active डॉक्टरों पर कार्रवाई! स्त्री रोग से लेकर बाल रोग वाले स्पेशलिस्ट नाम है शामिल

rajasthan crime news
5

बीकाजी CMD शिवरतन अग्रवाल को अंतिम विदाई, चार्टर प्लेन से लाई गई पार्थिव देह, 5 क्विंटल चंदन की चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

rajasthan news