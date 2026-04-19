/राजस्थान की गर्मी में ये 5 ड्रिंक हैं लाइफ सेवर, शरीर को तुरंत करती हैं ठंडा!

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Rajasthan Summer Drinks: राजस्थान में गर्मियों का मौसम अपने चरम पर है. तापमान कई जिलों में 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है और हीटवेव ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि लापरवाही बरतना खतरनाक साबित हो सकता है. इस भीषण गर्मी में शरीर को ठंडा रखने और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए पारंपरिक पेय पदार्थ एक कारगर उपाय बनकर सामने आए हैं.