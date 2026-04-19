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राजस्थान की गर्मी में ये 5 ड्रिंक हैं लाइफ सेवर, शरीर को तुरंत करती हैं ठंडा!

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: Apr 19, 2026, 03:30 PM|Updated: Apr 19, 2026, 03:30 PM

Rajasthan Summer Drinks: राजस्थान की भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए 5 देसी पेय बेहद असरदार हैं. छाछ, लस्सी, आम पन्ना जैसे ड्रिंक्स शरीर को ठंडा रखते हैं और डिहाइड्रेशन से बचाते हैं. डॉक्टर भी इन्हें डेली डाइट में शामिल करने की सलाह दे रहे हैं.
 

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Rajasthan Summer Drinks: राजस्थान में गर्मियों का मौसम अपने चरम पर है. तापमान कई जिलों में 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है और हीटवेव ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि लापरवाही बरतना खतरनाक साबित हो सकता है. इस भीषण गर्मी में शरीर को ठंडा रखने और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए पारंपरिक पेय पदार्थ एक कारगर उपाय बनकर सामने आए हैं.
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राजस्थान की खानपान परंपरा में ऐसे कई देसी पेय शामिल हैं, जो न केवल शरीर को ठंडक देते हैं बल्कि लू से बचाने में भी मददगार होते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 प्रमुख पेय, जो इस मौसम में आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं.
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छाछ: राजस्थान में छाछ को गर्मियों का सबसे लोकप्रिय पेय माना जाता है. इसमें नमक, भुना जीरा और पुदीना मिलाकर पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है. डॉक्टरों के अनुसार, छाछ पाचन को दुरुस्त रखती है और लू लगने की संभावना को कम करती है.
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आम पन्ना: कच्चे आम से बना आम पन्ना गर्मियों में खास तौर पर पिया जाता है. इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स शरीर को ठंडा रखते हैं और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखते हैं. यह पेय हीट स्ट्रोक से बचाव में बेहद प्रभावी माना जाता है.
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लस्सी: लस्सी, चाहे मीठी हो या नमकीन, गर्मी में शरीर को तुरंत राहत देती है. इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों के लिए फायदेमंद होते हैं और शरीर को हाइड्रेट रखते हैं.
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बेल का शरबत: बेल का शरबत पेट को ठंडा रखने और पाचन सुधारने के लिए जाना जाता है. गर्मियों में होने वाली एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में यह बेहद कारगर है.
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सत्तू का शरबत: सत्तू का शरबत शरीर को ठंडा रखने के साथ-साथ लंबे समय तक ऊर्जा देता है. यह खासकर मजदूरों और खेतों में काम करने वालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.
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डॉक्टरों का कहना है कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बाहर काम करने वाले मजदूरों को हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा होता है. इसके अलावा, पहले से बीमार लोगों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए. इनसे बचने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें. हल्के और ढीले कपड़े पहनें. सिर को ढककर रखें. ORS, नींबू पानी और देसी पेय का सेवन करें.
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बता दें कि राजस्थान की तपती गर्मी में पारंपरिक पेय न केवल शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाते हैं. छाछ, आम पन्ना, लस्सी, बेल का शरबत और सत्तू जैसे पेय इस मौसम में किसी नेचुरल दवा से कम नहीं हैं.
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