/राजस्थान मौसम में बड़ा उलटफेर, आंधी-बारिश से गर्मी पर लगा ब्रेक, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

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राजस्थान में सक्रिय हुए मौसम के नए तंत्र के कारण पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में आंधी और बारिश का दौर देखने को मिला है. इससे भीषण गर्मी से हल्की राहत तो मिली है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अब भी सूरज के तेवर तीखे बने हुए हैं.