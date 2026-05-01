Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान मौसम में बड़ा उलटफेर, आंधी-बारिश से गर्मी पर लगा ब्रेक, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

राजस्थान मौसम में बड़ा उलटफेर, आंधी-बारिश से गर्मी पर लगा ब्रेक, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 01, 2026, 12:11 PM|Updated: May 01, 2026, 12:11 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में आंधी-बारिश से पारे में गिरावट आई है, जिससे जयपुर और कोटा समेत कई जिलों में राहत मिली है. हालांकि, बाड़मेर 44.1°C के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है. अधिकांश भागों में तापमान 41-43 डिग्री के औसत स्तर पर आ गया है.

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature1/7
राजस्थान में सक्रिय हुए मौसम के नए तंत्र के कारण पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में आंधी और बारिश का दौर देखने को मिला है. इससे भीषण गर्मी से हल्की राहत तो मिली है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अब भी सूरज के तेवर तीखे बने हुए हैं.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature2/7
प्रदेश के कई जिलों में हुई मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश ने तापमान को नीचे गिराया है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature3/7
पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा बारिश छबड़ा (बारां) में 18.0 मिलीमीटर दर्ज की गई. वहीं कोटा में 20.6 मिमी बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature4/7
राजधानी जयपुर में देर रात हुई तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है. यहां अधिकतम तापमान 40.8°C और न्यूनतम तापमान 21.2°C रिकॉर्ड किया गया.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature5/7
अन्य शहरों में देखें तो अजमेर में 39.8°C और अलवर में 40.2°C तापमान के साथ लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature6/7
भले ही राज्य के अधिकांश भागों में तापमान 41-43 डिग्री (जो औसत सामान्य के करीब है) के बीच आ गया है, लेकिन कुछ जिलों में पारा अब भी 44 डिग्री के पार बना हुआ है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature7/7
पिछले 24 घंटों में देखा जाय तो अधिकतम तापमान वाले शहरों में बाड़मेर 44.1°C (राज्य में सर्वाधिक), जैसलमेर 44.0°C, बीकानेर 42.2°C और श्रीगंगानगर 41.0°C तापमान दर्ज किया गया है.
Tags:
Rajasthan ka Thermometer
Rajasthan Maximum Temperature
Rajasthan Weather

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
5 राज्यों में वोटिंग खत्म होते ही सरकार का 'महंगाई ड्रा' निकल गया- गोविंद सिंह डोटासरा

5 राज्यों में वोटिंग खत्म होते ही सरकार का 'महंगाई ड्रा' निकल गया- गोविंद सिंह डोटासरा

rajasthan politics
2

Rajasthan News: राजस्थान में डिजिटल जनगणना की शुरूआत, CM भजनलाल ने भरा पहला फॉर्म, देना होगा 33 सवालों के जवाब

Jaipur News
3

BJP के मशाल जुलूस में हुए 'बतंगड़' का मामला पहुंचा दिल्ली, केंद्रीय नेतृत्व ने जताई नाराजगी

Jaipur News
4

राजस्थान बीजेपी में ‘अधूरा संगठन’! मोर्चे-प्रकोष्ठ अटके, कार्यकर्ता कन्फ्यूज

rajasthan politics
5

मजदूर दिवस पर महंगाई का वार! ‘छोटू’ सिलेंडर महंगा, कॉमर्शियल गैस 3000 पार

Jaipur News