/राजस्थान मौसम में बड़ा उलटफेर, आंधी-बारिश से गर्मी पर लगा ब्रेक, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

Rajasthan Weather: राजस्थान में आंधी-बारिश से पारे में गिरावट आई है, जिससे जयपुर और कोटा समेत कई जिलों में राहत मिली है. हालांकि, बाड़मेर 44.1°C के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है. अधिकांश भागों में तापमान 41-43 डिग्री के औसत स्तर पर आ गया है.
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राजस्थान में सक्रिय हुए मौसम के नए तंत्र के कारण पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में आंधी और बारिश का दौर देखने को मिला है. इससे भीषण गर्मी से हल्की राहत तो मिली है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अब भी सूरज के तेवर तीखे बने हुए हैं.
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प्रदेश के कई जिलों में हुई मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश ने तापमान को नीचे गिराया है.
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पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा बारिश छबड़ा (बारां) में 18.0 मिलीमीटर दर्ज की गई. वहीं कोटा में 20.6 मिमी बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है.
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राजधानी जयपुर में देर रात हुई तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है. यहां अधिकतम तापमान 40.8°C और न्यूनतम तापमान 21.2°C रिकॉर्ड किया गया.
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अन्य शहरों में देखें तो अजमेर में 39.8°C और अलवर में 40.2°C तापमान के साथ लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है.
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भले ही राज्य के अधिकांश भागों में तापमान 41-43 डिग्री (जो औसत सामान्य के करीब है) के बीच आ गया है, लेकिन कुछ जिलों में पारा अब भी 44 डिग्री के पार बना हुआ है.
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पिछले 24 घंटों में देखा जाय तो अधिकतम तापमान वाले शहरों में बाड़मेर 44.1°C (राज्य में सर्वाधिक), जैसलमेर 44.0°C, बीकानेर 42.2°C और श्रीगंगानगर 41.0°C तापमान दर्ज किया गया है.