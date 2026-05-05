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राजस्थान में कहीं आंधी-बारिश और ओलावृष्टि, तो कहीं 43 डिग्री पारा, जानें प्रदेश के टॉप 10 गर्म शहर

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 05, 2026, 12:26 PM|Updated: May 05, 2026, 12:27 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का दोहरा असर दिख रहा है. सीकर और उदयपुर में तेज बारिश व ओलावृष्टि से तापमान गिरा है, वहीं फलोदी 43 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है. मौसम विभाग ने 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature1/6
राजस्थान में इन दिनों कुदरत के दो अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं. जहां एक ओर प्रदेश के कई जिलों में आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम का मिजाज बदला है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान के जिले अब भी भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में हैं. सोमवार देर रात सीकर, राजसमंद, उदयपुर और जयपुर में तेज मेघ गर्जना के साथ बारिश हुई, जबकि उदयपुर में ओले भी गिरे.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature2/6
मौसम विभाग ने प्रदेश के 29 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घंटों में हुई बारिश के आंकड़े इस प्रकार हैं. सीकर (श्रीमाधोपुर) में सबसे अधिक 48.0 मिमी बारिश दर्ज की गई. चित्तौड़गढ़ 7.0 मिमी बारिश. भीलवाड़ा 3.2 मिमी बारिश. कोटा 2.6 मिमी बारिश. डबोक (उदयपुर) 1.0 मिमी बारिश.
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आंधी और बारिश के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट आई है, जो अब 30 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature4/6
बारिश के बावजूद पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी का तीखा प्रहार जारी है. फलोदी एक बार फिर राजस्थान का सबसे गर्म शहर रहा, जहां पारा 43 डिग्री को पार कर गया.
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IMD के अनुसार पिछले 24 घंटे के टॉप 10 गर्म शहरों में फलोदी 43.0°C, जैसलमेर 42.3°C, बाड़मेर 41.8°C, जोधपुर 41.0°C, बीकानेर,40.4°C, लूणकरनसर 39.8°C, पाली 39.4°C, जालोर 39.3°C, चित्तौड़गढ़ 38.8°C और श्रीगंगानगर में 38.7°C
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature6/6
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी राज्य के कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है. हालांकि, पश्चिमी राजस्थान के जिले लगातार हीटवेव ज़ोन में बने हुए हैं, जिससे वहां फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है.
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