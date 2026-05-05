/राजस्थान में कहीं आंधी-बारिश और ओलावृष्टि, तो कहीं 43 डिग्री पारा, जानें प्रदेश के टॉप 10 गर्म शहर

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राजस्थान में इन दिनों कुदरत के दो अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं. जहां एक ओर प्रदेश के कई जिलों में आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम का मिजाज बदला है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान के जिले अब भी भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में हैं. सोमवार देर रात सीकर, राजसमंद, उदयपुर और जयपुर में तेज मेघ गर्जना के साथ बारिश हुई, जबकि उदयपुर में ओले भी गिरे.