राजस्थान का अनोखा मंदिर, जहां रिद्धि-सिद्धि नहीं, कुबेर हैं गणेश जी के साथ

Ganapathi 2025: चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 250 साल पुराने एक साधारण मकान में गणेश जी धन के देवता कुबेर के साथ विराजमान हैं. यह अनोखी जोड़ी ज्ञान और समृद्धि के संतुलन का संदेश देती है, जो इसे भक्तों के लिए एक दुर्लभ और रहस्यमय स्थान बनाती है.

Published: Aug 29, 2025, 11:26 IST | Updated: Aug 29, 2025, 11:26 IST
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित यह गणेश मंदिर अपनी तरह का एक दुर्लभ उदाहरण है, जहां भगवान गणेश अपनी पारंपरिक पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के बजाय धन के देवता कुबेर के साथ विराजमान हैं. यह अनोखी जोड़ी, जो भारत में शायद ही कहीं और देखने को मिलती है, भक्तों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है.
देशभर में गणपति उत्सव को लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं,और अपने घरों मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं. वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है, जहां आप गणेशजी का अनोखा दर्शन कर सकते हैं.