राजस्थान का अनोखा मंदिर, जहां रिद्धि-सिद्धि नहीं, कुबेर हैं गणेश जी के साथ

चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित यह गणेश मंदिर अपनी तरह का एक दुर्लभ उदाहरण है, जहां भगवान गणेश अपनी पारंपरिक पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के बजाय धन के देवता कुबेर के साथ विराजमान हैं. यह अनोखी जोड़ी, जो भारत में शायद ही कहीं और देखने को मिलती है, भक्तों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है.