राजस्थान के इस मंदिर में गणेश जी को लगता है सबसे बड़ा महाभोग – जानें इसकी खासियत
Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को लेकर राजस्थान में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इस वर्ष यह शुभ त्योहार 27 अगस्त 2025 (बुधवार) को मनाया जाएगा, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है.
Published: Aug 26, 2025, 13:39 IST | Updated: Aug 26, 2025, 13:39 IST
1/7
Ganesh Chaturthi 2025
1/7
हिन्दू पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दोपहर 1:54 बजे से शुरू होकर 27 अगस्त दोपहर 3:44 बजे तक रहेगी. चूंकि सनातन परंपरा में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए गणेश जी की स्थापना और पूजा का मुख्य दिन 27 अगस्त माना गया है.
2/7
डीडवाना का खास मंदिर
2/7
राजस्थान में कई प्रसिद्ध गणेश मंदिर हैं, लेकिन डीडवाना का दोजराज गणेश मंदिर अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण भक्तों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है.