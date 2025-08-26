Zee Rajasthan
राजस्थान के इस मंदिर में गणेश जी को लगता है सबसे बड़ा महाभोग – जानें इसकी खासियत

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को लेकर राजस्थान में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इस वर्ष यह शुभ त्योहार 27 अगस्त 2025 (बुधवार) को मनाया जाएगा, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 26, 2025, 13:39 IST | Updated: Aug 26, 2025, 13:39 IST
Ganesh Chaturthi 2025

Ganesh Chaturthi 2025
हिन्दू पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दोपहर 1:54 बजे से शुरू होकर 27 अगस्त दोपहर 3:44 बजे तक रहेगी. चूंकि सनातन परंपरा में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए गणेश जी की स्थापना और पूजा का मुख्य दिन 27 अगस्त माना गया है.
डीडवाना का खास मंदिर

डीडवाना का खास मंदिर
राजस्थान में कई प्रसिद्ध गणेश मंदिर हैं, लेकिन डीडवाना का दोजराज गणेश मंदिर अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण भक्तों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है.