राजस्थान के इस मंदिर में गणेश जी को लगता है सबसे बड़ा महाभोग – जानें इसकी खासियत

हिन्दू पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दोपहर 1:54 बजे से शुरू होकर 27 अगस्त दोपहर 3:44 बजे तक रहेगी. चूंकि सनातन परंपरा में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए गणेश जी की स्थापना और पूजा का मुख्य दिन 27 अगस्त माना गया है.