क्या आपने देखा हैं राजस्थान का वो चमत्कारी मंदिर, जहां दिवाली पर लूटा जाता है प्रसाद


Rajasthan temple: नाथद्वारा का श्रीनाथजी मंदिर अपने अनोखे 'अन्नकूट महोत्सव' के लिए प्रसिद्ध है, जहां दीपावली के बाद भक्त भगवान का प्रसाद 'लूटते' हैं. यह परंपरा भक्ति और आस्था का प्रतीक है.

Published: Sep 11, 2025, 11:36 AM IST | Updated: Sep 11, 2025, 11:38 AM IST
राजस्थान का नाथद्वारा शहर, श्रीनाथजी मंदिर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है. यहां की दीपावली खास तौर पर 'अन्नकूट महोत्सव' के लिए जानी जाती है, जिसमें भक्तों का उत्साह देखने लायक होता है. यह एक ऐसी अनोखी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है.
लेकिन क्या आपको पता है कि अन्नकूट क्या है. आइए जानते हैं इसके बारे में-यह एक परंपरा है,जिसमें हजारों की संख्या में भक्त उत्साह और भक्ति के साथ भाग लेते हैं. 'लूट' शब्द का इस्तेमाल भले ही किया जाता है, लेकिन यह एक पवित्र रस्म है, जहां भक्त प्रसाद के हर एक दाने को पाने की कोशिश करते हैं.