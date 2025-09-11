क्या आपने देखा हैं राजस्थान का वो चमत्कारी मंदिर, जहां दिवाली पर लूटा जाता है प्रसाद

लेकिन क्या आपको पता है कि अन्नकूट क्या है. आइए जानते हैं इसके बारे में-यह एक परंपरा है,जिसमें हजारों की संख्या में भक्त उत्साह और भक्ति के साथ भाग लेते हैं. 'लूट' शब्द का इस्तेमाल भले ही किया जाता है, लेकिन यह एक पवित्र रस्म है, जहां भक्त प्रसाद के हर एक दाने को पाने की कोशिश करते हैं.