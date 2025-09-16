नागौर जिले के भंवाल गांव में स्थित भंवाल माता मंदिर अपनी अनूठी परंपरा के कारण अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां देवी को प्रसाद के रूप में ढाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है, जबकि आमतौर पर अन्य मंदिरों में मीठे प्रसाद का ही भोग लगाया जाता है.