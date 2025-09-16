भक्तों के लिए चौंकाने वाला भोग! राजस्थान का वो चमत्कारी देवी मंदिर, जहां चढ़ती है शराब
Navratri 2025: नागौर का भंवाल माता मंदिर अपनी अनूठी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है. यहां देवी को ढाई प्याला शराब का भोग लगाया जाता है, जो कुछ ही क्षणों में गायब हो जाता है.नवरात्रि में लाखों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं.
Navratri 2025
इस बार शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत सोमवार, 22 सितंबर 2025 से होगी और इसका समापन बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 को होगा. नवरात्रि 10 दिनों की होगी, क्योंकि तृतीया तिथि दो दिन (24 और 25 सितंबर) रहेगी. वहीं राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जहां देवी को प्रसाद में शराब चढ़ाई जाती है.
भंवाल माता मंदिर
नागौर जिले के भंवाल गांव में स्थित भंवाल माता मंदिर अपनी अनूठी परंपरा के कारण अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां देवी को प्रसाद के रूप में ढाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है, जबकि आमतौर पर अन्य मंदिरों में मीठे प्रसाद का ही भोग लगाया जाता है.