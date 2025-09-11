Navratri 2025: 9 नहीं, 10 दिन की होगी इस बार नवरात्रि, राजस्थान के 10 दुर्लभ देवी मंदिरों में करें दर्शन
Navratri 2025: सितंबर 2025 में नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगी, जो पूरे 9 दिन का त्योहार है. इस दौरान आप राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों जैसे करणी माता मंदिर (बीकानेर) से लेगर केला देवी मंदिर (करौली) के दर्शन कर सकते हैं.
Published: Sep 11, 2025, 03:06 PM IST | Updated: Sep 11, 2025, 03:06 PM IST
नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है. राजस्थान, अपनी समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ, देवी मां के कई प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों का घर है. नवरात्रि के दौरान इन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो अपनी मुरादें पूरी करने के लिए दूर-दूर से आते हैं. आइए जानते हैं राजस्थान के 10 ऐसे ही प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में.
केला देवी मंदिर (करौली)
पूर्वी राजस्थान में स्थित यह 1000 साल से भी पुराना मंदिर है. इसे उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में गिना जाता है. यह मंदिर अपनी मनमोहक वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है.