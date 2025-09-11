Navratri 2025: 9 नहीं, 10 दिन की होगी इस बार नवरात्रि, राजस्थान के 10 दुर्लभ देवी मंदिरों में करें दर्शन

नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है. राजस्थान, अपनी समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ, देवी मां के कई प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों का घर है. नवरात्रि के दौरान इन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो अपनी मुरादें पूरी करने के लिए दूर-दूर से आते हैं. आइए जानते हैं राजस्थान के 10 ऐसे ही प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में.