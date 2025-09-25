तीन बार बदलता है देवी का रूप, त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ जहां पीएम-सीएम सब लगाते हैं धोक

PM Modi Banswara: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन करेंगे. नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा हो रही है, जिससे यह दिन और भी खास है. 51 शक्तिपीठों में से एक यह मंदिर भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है.