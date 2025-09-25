तीन बार बदलता है देवी का रूप, त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ जहां पीएम-सीएम सब लगाते हैं धोक
PM Modi Banswara: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन करेंगे. नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा हो रही है, जिससे यह दिन और भी खास है. 51 शक्तिपीठों में से एक यह मंदिर भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है.
त्रिपुरा सुंदरी मंदिर
नवरात्रि के चलते यहां के प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में विशेष उत्साह का माहौल है. देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माने जाने वाले इस मंदिर में नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा हो रही है.
सबसे बड़ा शक्तिपीठ
यह मंदिर विश्व विख्यात होने के साथ-साथ राजस्थान का सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है. यहां भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र, देवी की 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की प्रतिमा है.