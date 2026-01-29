Temperature: राजस्थान में मौसम का U-टर्न, कहीं ठिठुरन तो कहीं 29.6°C की धूप, जानें आज के उलटफेर से भरे मौसम में सबसे गर्म इलाके
Rajasthan Weather News: राजस्थान में मौसम के दो रंग दिख रहे हैं. चौमूं और श्रीमाधोपुर में घने कोहरे से विजिबिलिटी शून्य है, जबकि बारमेर 29.6°C के साथ सबसे गर्म रहा. विभाग ने अगले 48 घंटों में तापमान में 4 डिग्री की और गिरावट की चेतावनी दी है.
Published: Jan 29, 2026, 10:38 AM IST | Updated: Jan 29, 2026, 10:43 AM IST
Rajasthan Weather: Maximum temperature today
राजस्थान के मौसम में इस समय अजीबोगरीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है. जहां उत्तरी राजस्थान और शेखावाटी इलाके घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं, वहीं दक्षिणी राजस्थान में Western Disturbance के यू-टर्न के बाद दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. प्रदेश में इस समय तापमान का अंतर इतना अधिक है कि एक ही राज्य में कड़ाके की सर्दी और हल्की गर्मी का अहसास एक साथ हो रहा है.
राजधानी जयपुर का चौमूं इलाका आज सुबह से ही घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा. विजिबिलिटी इतनी कम रही कि सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए. सूर्य देव के दर्शन न होने और बर्फीली हवाओं के चलने से ठिठुरन चरम पर पहुंच गई है. लोग सुबह से ही अलाव जलाकर सर्दी से बचने की जुगत करते दिखे.