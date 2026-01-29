राजस्थान के मौसम में इस समय अजीबोगरीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है. जहां उत्तरी राजस्थान और शेखावाटी इलाके घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं, वहीं दक्षिणी राजस्थान में Western Disturbance के यू-टर्न के बाद दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. प्रदेश में इस समय तापमान का अंतर इतना अधिक है कि एक ही राज्य में कड़ाके की सर्दी और हल्की गर्मी का अहसास एक साथ हो रहा है.