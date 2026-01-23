राजस्थान का मौसम इन दिनों विरोधाभासों से भरा नजर आ रहा है. एक तरफ जहां पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के चलते आधे राजस्थान में मेघगर्जन और ओलावृष्टि का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी जिलों में सूरज के तेवर अब भी तीखे बने हुए हैं. पिछले 24 घंटों में पुष्कर (अजमेर) में सर्वाधिक 13.0 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिसने मरुधरा में मावठ की दस्तक दे दी है.