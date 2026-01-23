Thermometer: राजस्थान में मौसम ने ली जबरजस्त करवट, कहीं ओलावृष्टि और मावठ का कहर, तो कहीं 29 डिग्री वाली गर्मी, जानें आज के सबसे गरम इलाके
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से पुष्कर में भारी बारिश और जयपुर-सीकर में ओलावृष्टि का अलर्ट है. जहां बाड़मेर (29.6°C) सबसे गर्म रहा, वहीं अब 27-28 जनवरी को एक और नया विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है.
Published: Jan 23, 2026, 12:28 PM IST | Updated: Jan 23, 2026, 12:51 PM IST
Rajasthan Weather: Maximum temperature
राजस्थान का मौसम इन दिनों विरोधाभासों से भरा नजर आ रहा है. एक तरफ जहां पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के चलते आधे राजस्थान में मेघगर्जन और ओलावृष्टि का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी जिलों में सूरज के तेवर अब भी तीखे बने हुए हैं. पिछले 24 घंटों में पुष्कर (अजमेर) में सर्वाधिक 13.0 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिसने मरुधरा में मावठ की दस्तक दे दी है.
Rajasthan Weather: Maximum temperature
राजस्थान का थर्मामीटर: हैरानी की बात यह है कि एक ही राज्य में तापमान के दो अलग छोर देखने को मिल रहे हैं. जहां बाड़मेर में पारा 29.6°C तक जा पहुंचा है, वहीं जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 6.2°C रिकॉर्ड किया गया.