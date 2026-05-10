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राजस्थान में आग उगलता सूरज, कई जिलों में लू का येलो अलर्ट, जानें आज के टॉप गर्म शहर

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 10, 2026, 11:23 AM|Updated: May 10, 2026, 11:23 AM

Rajasthan Weather: राजस्थान में बाड़मेर (45.7°C) की तपिश के बीच हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, 11 मई से सक्रिय होने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर, बीकानेर और शेखावाटी में आंधी-बारिश के साथ गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur1/6
राजस्थान में मौसम के मिजाज में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां पश्चिमी राजस्थान के जिलों में भीषण लू ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, वहीं दूसरी ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में दस्तक देने को तैयार है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur2/6
प्रदेश में सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं. पिछले 24 घंटों में बाड़मेर 45.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2-3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे दिन के साथ-साथ अब रातें भी गर्म होंगी.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur3/6
बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है. जिसकी वजह से चित्तौड़गढ़, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, और जालोर सहित दर्जन भर जिलों में पारा 40 डिग्री के पार बना हुआ है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur4/6
गर्मी के इस टॉर्चर के बीच राहत की खबर यह है कि कल यानी 11 मई से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है. जिसमें इस चिलचिलाती गर्मी से लोगों को थोड़ा राहत मिल सकती है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur5/6
बता दें कि प्रभावित क्षेत्रों का असर मुख्य रूप से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के साथ-साथ शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलेगा.इससे इन इलाकों में आंधी और बारिश का दौर रहेगा.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperatur6/6
मौसम विभाग ने अलवर सहित प्रदेश के 10 जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और आंधी की संभावना जताई है.
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