/राजस्थान में आग उगलता सूरज, कई जिलों में लू का येलो अलर्ट, जानें आज के टॉप गर्म शहर

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प्रदेश में सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं. पिछले 24 घंटों में बाड़मेर 45.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2-3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे दिन के साथ-साथ अब रातें भी गर्म होंगी.