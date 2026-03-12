राजस्थान में अचानक बदल सकता है मौसम, पिछले 24 घंटों में पारा पहुंचा 40.8°C, जानें सबसे गर्म इलाके

पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा. जहां बाड़मेर में पारा 40.8°C तक जा पहुंचा, जो सामान्य से काफी अधिक है.वहीं जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा जैसे जिलों में लू (Heatwave) का असर देखा गया, जहां दोपहर में तापमान 39 से 41 डिग्री के बीच दर्ज किया गया. अजमेर (36.6°C), जयपुर (37.0°C), जोधपुर (38.1°C) और बीकानेर (38.0°C) में भी तेज धूप ने लोगों को बेहाल किया.