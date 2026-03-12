राजस्थान में अचानक बदल सकता है मौसम, पिछले 24 घंटों में पारा पहुंचा 40.8°C, जानें सबसे गर्म इलाके
Rajasthan Weather: राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच 14 मार्च से मौसम बदलने के आसार हैं. पश्चिमी विक्षोभ के असर से 19 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे बाड़मेर और जैसलमेर जैसे तपते शहरों के तापमान में गिरावट आएगी.
Rajasthan Weather: Maximum temperature today
राजस्थान में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है. पिछले कई दिनों से भट्टी की तरह तप रहे प्रदेश में जल्द ही मौसम का मिजाज बदलने वाला है. एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है.
पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा. जहां बाड़मेर में पारा 40.8°C तक जा पहुंचा, जो सामान्य से काफी अधिक है.वहीं जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा जैसे जिलों में लू (Heatwave) का असर देखा गया, जहां दोपहर में तापमान 39 से 41 डिग्री के बीच दर्ज किया गया. अजमेर (36.6°C), जयपुर (37.0°C), जोधपुर (38.1°C) और बीकानेर (38.0°C) में भी तेज धूप ने लोगों को बेहाल किया.