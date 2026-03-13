राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कल से 19 जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें आज के सबसे गर्म इलाके
Rajasthan Weather: राजस्थान में कल से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर, अजमेर और शेखावाटी सहित कई जिलों में आंधी-बारिश की संभावना है. कोटा में पारा 39.8°C तक पहुँच गया है, लेकिन नए सिस्टम से तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आएगी.
Published:Mar 13, 2026, 11:57 AM IST | Updated:Mar 13, 2026, 12:01 PM IST
Rajasthan Weather: Maximum temperature today
राजस्थान में पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी के दौर पर अब ब्रेक लगने वाला है. प्रदेश में दो नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिनका असर कल यानी 14 मार्च से दिखाई देगा. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 10-12 दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियों से पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी.
पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से अभी भी हीटवेव की चपेट में हैं. जिसकी वजह से कोटा 39.8°C के साथ राज्य का सबसे गर्म शहर रहा. वहीं प्रमुख शहरों का पारा देखें तो बाड़मेर (39.4°C), फलोदी (38.8°C) और चित्तौड़गढ़ (38.4°C) में भी तापमान सामान्य से 6-10 डिग्री अधिक दर्ज किया गया. और सीकर के फतेहपुर में रात का पारा 14.4°C रहा, जो प्रदेश में सबसे कम है.