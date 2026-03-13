राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कल से 19 जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से अभी भी हीटवेव की चपेट में हैं. जिसकी वजह से कोटा 39.8°C के साथ राज्य का सबसे गर्म शहर रहा. वहीं प्रमुख शहरों का पारा देखें तो बाड़मेर (39.4°C), फलोदी (38.8°C) और चित्तौड़गढ़ (38.4°C) में भी तापमान सामान्य से 6-10 डिग्री अधिक दर्ज किया गया. और सीकर के फतेहपुर में रात का पारा 14.4°C रहा, जो प्रदेश में सबसे कम है.