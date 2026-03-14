राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, जानें किन जिलों में है आंधी-बारिश का अलर्ट

राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी के दौर पर अब ब्रेक लगने वाला है. मौसम विभाग केंद्र जयपुर (IMD) के अनुसार, प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके असर से आगामी दो दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी.