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राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, जानें किन जिलों में है आंधी-बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जयपुर, अजमेर और शेखावाटी सहित कई संभागों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. बाड़मेर (39.6°C) सबसे गर्म रहा, लेकिन आगामी एक सप्ताह तक हीटवेव से राहत रहेगी.
 

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 14, 2026, 11:03 AM IST | Updated:Mar 14, 2026, 11:04 AM IST
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Rajasthan Weather: Maximum temperature today

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राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी के दौर पर अब ब्रेक लगने वाला है. मौसम विभाग केंद्र जयपुर (IMD) के अनुसार, प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके असर से आगामी दो दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी.
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बता दें कि पिछले 24 घंटो के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है. जिसकी वजह से शुक्रवार को कोटा 39.8°C के साथ राज्य का सबसे गर्म शहर रहा है.