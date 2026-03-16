राजस्थान में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से लुढ़का पारा, 18 मार्च से फिर बदलेगा मौसम, जानें अपने शहर का हाल
Rajasthan Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से गर्मी का असर कम हुआ है. चित्तौड़गढ़ (38.6°C) सबसे गर्म रहा, जबकि हनुमानगढ़ में ओले गिरे. 16-17 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 18 मार्च से 21 मार्च के बीच दोबारा आंधी-बारिश का दौर शुरू होगा.
Published:Mar 16, 2026, 11:06 AM IST | Updated:Mar 16, 2026, 11:06 AM IST
1/5
Rajasthan Weather: Maximum temperature today
1/5
राजस्थान में फाल्गुन की शुरुआत के साथ ही मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. 12 मार्च के बाद सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने सूरज के तल्ख तेवरों को नरम कर दिया है. रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है.
2/5
Rajasthan Weather: Maximum temperature today
2/5
रविवार को वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से अलवर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, बीकानेर और श्रीगंगानगर में हल्की बारिश हुई. वहीं, हनुमानगढ़ जिले में प्रकृति का अनूठा रूप दिखा, जहां दिन में तेज धूप के बीच अचानक ओलावृष्टि होने से मौसम पूरी तरह ठंडा हो गया.