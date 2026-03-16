राजस्थान में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से लुढ़का पारा, 18 मार्च से फिर बदलेगा मौसम, जानें अपने शहर का हाल

राजस्थान में फाल्गुन की शुरुआत के साथ ही मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. 12 मार्च के बाद सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने सूरज के तल्ख तेवरों को नरम कर दिया है. रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है.